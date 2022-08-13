MSCI台股權重「2降1升」 後市仍有表現空間

明晟公布季度權重調整，台股權重再度「兩降一升」。（本報資料照片）

MSCI明晟12日公布季度權重調整，受中國大陸權重提升及台股 震盪影響，台股本季在「MSCI全球新興市場指數 」權重連續第14個季度下調，此次下調0.07個百分點至14.75%，調整後權重連兩季下降，但仍是近五季第三大，最新權重將在31日盤後生效。

法人指出，儘管台股權重下滑，但在營運維持成長格局，後市仍有表現空間。

台股除了在「MSCI全球新興市場指數」調降0.07個百分點，降幅為近五季第二少；在「MSCI亞洲除日本指數」權重調降0.08個百分點，為近五季最少；在「MSCI全球市場指數」權重調升0.01個百分點，連四個季度調升0.01個百分點。台股權重再次「兩降一升」。

台股在「MSCI全球新興市場指數」、「MSCI亞洲除日本指數」權重皆已是連續14個季度調降。

本次MSCI明晟調整台股在「MSCI全球新興市場指數」權重為14.75%，近五季第三大；「MSCI亞洲除日本指數」權重為16.48%，也是近五季第三大；「MSCI全球市場指數」的權重來到1.66%，為近五季最小。

「MSCI全球新興市場指數」中，此次權重調升最多國家為中國大陸及卡達，權重各增加0.27及0.03個百分點；本次權重調降最多的國家為台灣，權重被下調0.07個百分點，其餘國家變化不大。

法人指出，回顧7月新興國家股市表現，以印度、南韓等指數表現較佳，俄羅斯、香港國企、香港恆生指數表現相對弱勢；MSCI台灣指數上漲0.3%，居新興市場中段位置，權重變化以指數表現、國家重要性做評斷基準，考量今年以來外資持續調節台股，加上MSCI指數加碼大陸趨勢不變，因此台股權重小幅調降。

依過往經驗，權重調整在生效日多會使盤勢波動，最後一盤交易常爆大量，然整體來說，台股動能主要由主動型外資左右，MSCI權重升降對台股影響有限，基本面及當時整體投資氛圍仍是左右股市表現的重點。

臺灣證券交易所提醒，最新權重在31日收盤後生效，調整前後權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金流向，雖本季台股權重較前一季下滑，不過由於台灣基本面良好，產業具競爭力，上市公司表現亮眼，呈現成長趨勢，可為後市帶來穩健動能。