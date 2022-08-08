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中國地方政府挺氫能建設 大手筆補貼

記者戴瑞芬／綜合報導

中國加快推進氫能重大項目建設，包括山東、北京、廣東等地相繼發布氫能產業支持政策，涉及燃料電池汽車推廣、加氫站建設、產業鏈打造等多個領域。專家團隊梳理已經發布的地方規劃中，統計到2025年氫燃料電池汽車累計推廣量將超過15萬輛，加氫站將超過1000座，氫能產業累計產值將超過人民幣9600億元（約1427億美元）。

專家指出，從研發投入來看，盡管中國中國在氫能源布局較晚，但正逐漸成為研發預算投入增幅最大的國家。

值得注意的是，多地推進氫能項目建設的產業規模目標超人民幣千億元，其中，山東設定目標到2025年，實現氫能產業規模超人民幣1000億元（約148.6億美元）的突破，並推廣燃料電池汽車達1萬輛、建成加氫站100座。到2030年則更進一步將氫能產業規模拓展至人民幣5000億元（約743.2億美元）。

上海提出，到2025年建設各類加氫站70座左右，培育五至十家具有國際影響力的獨角獸企業，建成三至五家國際一流的創新研發平台，燃料電池汽車保有量突破1萬輛，氫能產業鏈產業規模突破人民幣1000億元。

此外，地方也大手筆補貼促進氫能產業的發展，單項補貼最高超人民幣千萬元。其中，北京提出鼓勵開展先進製氫、儲運、加氫設施試點建設，對開展新技術新產品項目不超過人民幣1000萬元（約148.6萬美元）的資金補貼；對新基建項目內新技術新產品，單個項目不超過人民幣3000萬元（約445.9萬美元）的資金補貼。

汽車 北京 預算

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