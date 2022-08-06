中國救市 調整二手房參考價 13城市取消或優化相關政策 刺激買氣

中國多地調整二手房參考價政策，鬆綁購房融資，激勵房市。（中新社）

為了激發樓市活力，中國多地調整二手房參考價政策，鬆綁購房融資 。據克而瑞研究中心統計，有13個城市已取消或優化二手房參考價政策。公開資料顯示，目前仍在嚴格執行二手房參考價政策的僅剩上海、深圳兩座城市。

克而瑞研究中心統計，包括西安、成都、寧波、紹興、三亞、廣州、東莞、金華、溫州、合肥、衢州、北京 和無錫等13個城市取消或優化二手房參考價。

去年2月，深圳實施二手房參考價，全國多地陸續推行。建立二手房參考價的目的在於，通過作用於銀行、中介等相關機構，將其作為貸款 評估價的依據，來達到抑制炒作的效果，並引導買賣雙方回歸理性，使得二手房市場成交保持平穩健康發展。但近期房產市場逐漸平淡，二手房成交不如以往火熱，因此市場普遍預期二手房參考價機制有望調整。

比如廣州官方雖然在去年9月要求以二手住房交易涉及的相關機構，在相關業務開展過程中，應以交易參考價格作為重要考量依據，但銀行是否以二手房參考價作為標準一直未有明文要求。所以自去年11月開始，廣州部分銀行就已經以二手房的真實成交價作為發放貸款的依據。

此外，再如溫州、合肥等城市在發布建立二手房參考價機制後，也並未出台過相關的實施細則，二手房參考價機制存在感已經趨弱。

分析認為二手房成交已經逐漸回歸理性。加上新房受到不確定性影響，二手房成為不少購房者首選，在支持合理購房需求基調下，二手房流動性也亟待被激活。克而瑞在近期一份研報中指出，未來一段時間內，二手房市場強勁的復甦勢頭將持續，核心城市二手房市場比新房較快轉暖。一方面二手房所見即所得，不存在交付風險；此外，一二手房倒掛價差逐漸縮小，「打新」吸引力在下降。

另外，克而瑞分析，基於一二手房聯動效應，二手房流動性率先修復，隨即置換新房等需求也能充分釋放。而二手房市場流動性、活躍度提升，將對新房市場信心產生正向且積極的作用。