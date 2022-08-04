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中國服務業PMI 攀一年多高點 景氣嗅到回暖跡象

記者黃雅慧／綜合報導
財新7月中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為55.5，連續第二個月位於擴張區間。（中通社）
財新7月中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為55.5，連續第二個月位於擴張區間。（中通社）

中國服務業景氣嗅到回暖跡象，財新3日公布7月中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為55.5，較6月上升1個百分點，已是連續第二個月位於擴張區間，且創下2021年5月以來新高。分析認為隨著防疫措施放寬、復工復產的推進，服務業恢復速度正在加快，但就業市場持續收縮。

值得注意的是本次財新中國服務業PMI走勢與中國國家統計局不一致。此前中國國家統計局發布服務業PMI下降1.5個百分點至52.8。

不過，財新的製造業PMI與綜合PMI與中國統計局一致。此前公布的7月財新中國製造業PMI下降1.3個百分點至50.4，也因為製造業PMI降幅大於服務業PMI升幅，拖累財新中國綜合PMI降至54，較6月回落1.3個百分點；而統計局日前公布7月製造業PMI回落1.2個百分點至49，再度落入收縮區間，綜合PMI產出指數為52.5，低於6月1.6個百分點。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月疫情改善與管控措施放鬆，有助於經濟景氣持續恢復，特別是受到疫情影響更大的服務業恢復較製造業更強勢。

此外，王喆指出從本月服務業PMI可知，中國供給和需求持續改善，目前仍維持「供強需弱」格局；就業市場收縮明顯；企業成本端價格穩中有升，收費端價格平穩，企業盈利面臨挑戰；儘管市場維持樂觀情緒，但對經濟和疫情前景亦有擔憂。

展望未來，王喆分析，從第2季宏觀經濟指標來看，本輪疫情對經濟短期衝擊已經逐步消退。第3季是經濟修復的重要窗口期，7月製造業和服務業景氣度連續第二個月改善，但恢復基礎尚不牢固。

他認為，官方已明確不會出台超大規模刺激措施，加快現有政策落地見效是更為務實的選擇。此外，就業市場持續承壓，低收入群體經濟狀況持續惡化，加大穩就業力度、提高補助發放和臨時救助水平，應是施策重點。

就業 疫情 指數

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