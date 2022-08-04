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中國車市產能強勁回升 後市可望淡季不淡

記者葉文義／綜合報導
中國近年來面對新冠肺炎疫情影響等多重考驗，多家新能源車企產銷量逆勢上揚。（新華社）
中國近年來面對新冠肺炎疫情影響等多重考驗，多家新能源車企產銷量逆勢上揚。（新華社）

中國車市進入淡季，據乘用車市場信息聯席會（乘聯會）統計，7月乘用車廠商零售176.8萬輛，年增17％、月減9％，符合先前預期。

展望後市，乘聯會表示，前期疫情下加上高溫假充分休假，目前復工復產迅速到位，7月乘用車生產能力很強，批發高增長，後市可望實現淡季不淡良好局面。

由於6月是上半年節點，經銷商努力實現業績，加上地方政府部分支持消費政策在6月底截止，因此7月的市場表現相對平穩。

市場批發方面，乘聯會指出，初步統計，7月廠商生產很強，乘用車廠商批發211.9萬輛，年增40％、月減3％。

從供給端來看，乘聯會表示，7月供給基本恢復常態，上海地區是處於全國汽車製造的核心樞紐地位，長三角的7月初疫情衝擊不大，結合歷次疫情汽車產業保供經驗，汽車生產能力有望得到充分釋放。

實際上，為提振消費穩經濟增長，中國持續推出刺激車市優惠政策。今年5月31日，財政部、稅務總局公告，對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內且單車價格（不含增值稅）不超過人民幣30萬元（約4.4萬美元）的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車購稅，平均每輛車可減徵稅款人民幣6300餘元。

不過，車購稅減半政策的效果在政策啟動前期的6月較突出，隨後進入平穩的政策實施中期，政策拉動消費效果較初期減弱。

不過，該政策提振消費信心效果仍是很好的，因此7月車市零售仍是較去年同期有較高增長。

同時，8月1日起，中國正式取消國五排放標準的小型非營運二手車的遷入限制，意味著符合標準的二手車今後可以在中國各地流通，不僅消費者購車時的選擇範圍進一步擴大，更可以刺激汽車更新消費。

目前多地也在同日起解除相關限制，開放「國五（機動車污染物排放標準）」二手車轉入，就連車牌「一牌難求」的上海近期亦發文取消限遷政策。

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