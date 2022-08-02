中國工信部官員：VR市場將高速成長

中國工業和信息化部電子信息司副司長徐文立8月1日在江西南昌表示，中國虛擬現實（VR ）市場規模快速擴大，預計未來三年仍將保持高速增長。

中新社報導，2022世界VR產業大會記者會1日在南昌舉行，徐文立在會上指出，中國VR產業發展迅速，核心技術不斷突破，產品供給日益豐富，應用創新生態持續壯大。終端硬件環節，中國廠商創新能力顯著提升，各類VR、AR（增強現實）終端產品不斷推出，體積、重量、續航、散熱等指標持續優化。

關鍵技術環節，光學模組、網路傳輸、感知交互、數據採集建模等技術能力不斷進步。

作為新一輪科技革命代表性技術之一，VR新業務、新場景、新模式不斷湧現，持續為行業領域賦能。徐文立舉例稱，工業領域，虛擬現實和增強現實被應用在研發設計、生產優化、設備運維、產品測試、技能培訓、跨國跨地域協同等環節，呈現出虛實融合的智慧製造新形態；醫療領域，AR遠程會診、AR查房、VR監控遠程觀察與指導等應用案例層出不窮。

在中國「十四五」規劃中，虛擬現實和增強現實已被列入數位經濟重點發展方向之一，正在孕育廣闊的市場空間。

徐文立援引賽迪顧問數據稱，近年來中國VR市場規模不斷增長，2021年市場規模較2019年已實現翻一番，預計未來三年仍將保持高速增長。