中國手機今年出貨量探10年低點 恐遠低於3億支

機構數據顯示，中國今年智慧型手機出貨量恐低於3億部，有可能創十年新低。（路透）

中國智慧手機 需求下滑，比全球平均速度還快，據市場分析機構Canalys發布，中國智慧手機市場第二季的出貨量僅6740萬支，年減10%，超過全球平均年減9%。分析預計今年全年中國手機出貨量遠低於3億支，將創下2012年以來最低紀錄。

Canalys分析指出，中國第二季受到疫情爆發影響，多地商場被迫停業，加上經濟增長趨緩，消費者可支配收入下降，導致民眾消費態度更加謹慎，「中國消費者正在抑制智慧手機的支出」，這使得手機銷售困難，儘管廠商在電商618年中慶活動期間開展促銷，市場仍難以恢復到去年第二季的水平。

Canalys發布2022年第二季全球智能手機出貨量年減9%，但中國市場的情況則比較艱難，出貨量降10%，其中，小米 、OPPO以及vivo分別占據了14%、10%和9%的市占，下滑情況都比較嚴重。

從第二季手機品牌表現來看，中國智慧手機市場出貨排名。vivo以1320萬支的出貨量重返市場第一，榮耀以1300萬支的出貨量緊追在後，第三名是OPPO（包含一加），出貨量為1180萬支，小米和蘋果 分別以1060萬支和990萬支的出貨量位居第四和第五。

分析指出，在手機主流廠商中，僅榮耀和蘋果實現了年增長。其中榮耀在短短一年間鞏固前五的市場地位，但今年將是其展現能否在惡劣市場中生存的關鍵時刻；而蘋果增長之因除了高端市場需求提升，還與其較大的優惠力度有關。

分析指出，儘管零組件供應和成本壓力都在緩解，但新興市場收緊進口法律和海關程序，推遲了發貨，加上今年消費者的可支配收入受到了通膨飆升的影響，都促成供應鏈以及手機廠商調整策略以因應需求下降，特別是將產品定位更多的轉向了低端市場。

Canalys預估，中國2022年手機出貨量可能遠低於3億支，代表今年手機市場的出貨量可能是2012年以來最低的。因此，廠商們需要跟供應商調整零件價格、訂單周期、庫存控制和售後等，使行業度過接下來的寒冬。