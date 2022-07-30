台積營業祕密打團體戰 領軍組同學會建防火牆

台灣護國神山台積電 強化營業祕密管理，採取供應鏈 團體協防作戰，號召成立「營業祕密註冊制度同學會」，已有五家科技公司表態願意導入此管理系統與制度。據指出，台積電也將藉此讓旗下供應鏈跟中國大陸、南韓業者，以及競爭對手英特爾建立防火牆，形同引導供應鏈重視問題畫清界線，以免洩漏台積電相關營業祕密，鞏固台灣半導體技術領先地位。

台積電29日強調，透過這個同學會相互交流與經驗分享，有助擴大營業祕密註冊制度的推廣，使營業祕密成為提升技術創新與競爭優勢的推手。為致力智慧化管理「落實智慧財產策略、強化全面競爭優勢、鼓勵公司創新文化、實踐企業永續經營」四大營業祕密管理願景，台積電已建構完善的「營業祕密註冊系統」，記錄20多萬件豐富的技術發明與創新。

據指出，由於中國大陸傾全國之力發展半導體，各國都積極守護相關營業祕密，以免技術流失，但台積電技術其實領先全球，競爭對手還包括三星 、英特爾等韓美大廠，由於部分供應鏈重疊，為防台積營業祕密也遭套取，台積電特別將保密戰線拉至供應鏈，不僅希望強化相關智財概念，也要供應鏈提出應對預防措施。

台積電除在技術、商業創新領域強化營業祕密管理外，連ESG（環境、社會、公司治理）方面的營業祕密也一併納入，凸顯未來連ESG競爭也將白熱化。

台積電今年6月成立「營業祕密註冊制度同學會」，將自身推動及執行營業祕密註冊制度的過程，製成淺顯易懂的懶人包問答集，並將適合新進者採用的營業祕密註冊公版表格，以及獎勵註冊優質營業祕密的評選辦法參考版本等實用祕笈均無私分享，以利供應商快速上手。

第一次同學會的成員除台積電外，有五家科技公司主動與台積聯繫，已建構並開始實施營業祕密註冊制度，也有四家正積極評估規畫建立此制度，台積電希望在不揭露任何機密資訊的前提下，針對推動過程面臨的問題與因應方案進行討論與經驗分享，優化執行效率並激盪更多註冊管理的新服務項目，持續為拓展營業祕密註冊制度挹注創新動能。

台積電指出，這五家公司包括台積電的客戶、供應商，以及來自電源管理產品、生技、影音解決方案產品等不同產業的公司，顯示關注營業祕密註冊制度的公司不斷增加，且拓展至半導體以外產業。

台積電未來將繼續以營業祕密註冊及智慧化管理推動者自期，並以每年促成至少三間公司建立其營業祕密註冊制度為目標，為國內外營業祕密保護與管理創造具體貢獻。