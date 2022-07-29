台積亞利桑那5奈米廠上梁 打破推遲傳言 朝2024年量產邁步

台積電晶圓21廠上梁。（取材自台積電官方帳號）

亞洲晶圓代工大廠投資美國都有進度。在美國晶片 法案過關前，台積電 、三星 的美國新廠都已啟動建設，台積電28日在官方linkedin帳號刊登美國亞利桑那州新廠晶圓21廠上梁消息，代表5奈米新廠向2024年量產又邁進一步。

今年2月市場傳言，台積電美國新廠受疫情、人才短缺及取得執照耗時等影響，興建計畫推遲。台積電公布上梁消息，並PO出現場照片，打破市場傳言。

台積電官方帳號提到，「非常感謝合作夥伴，並期待在亞利桑那州取得更多成功的里程碑」。該廠正按時並依計畫將最先進的半導體技術帶到美國。

對於美國晶片法案相關政策，台積電並未評論。不過，台積電董事長劉德音日前在法說會指出，客戶都想要台積電美國廠，由於客戶的需求，就算成本增加，也仍在爭取美國政府補助支持。

台積電在2020年就宣布要在美國設立新廠，計畫2024年量產。

此外，三星美國新廠招募也正式啟動，業界認為，將和台積電、英特爾在美國展開建廠人才爭奪戰。據了解，三星德州泰勒新廠目前人力招募暫時掛在奧斯汀廠下，已開始對外釋出空調管線相關經理職缺。

依據說明，三星美國奧斯汀公司最近開始招聘空調和天然氣設備運營經理和維護經理。

招募資料顯示，三星泰勒新廠是三星電子繼奧斯汀之後的第二個美國生產據點，預定2024年下半年投產，並即將動工。