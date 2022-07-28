大灣區發展半導體產業 打補貼牌

大灣區也要發展半導體產業，對企業落戶就給「大禮包」。（中新社）

大灣區 也要發展半導體產業，橫琴粵澳深度合作區27日發布「橫琴粵澳深度合作區促進集成電路產業發展若干措施」，從企業發展、人才引進、平台建設與粵澳協同創新等面向給予支持。對在合作區新設立的符合條件的總部、區域性總部企業，分別給予人民幣2000萬元（約297.3萬美元）、1000萬元（約148.6萬美元）一次性獎勵。

「若干措施」對企業落戶就給「大禮包」，提出對於新設立或新遷入的企業實繳出資不低人民幣1000萬元的，給予一次性最高人民幣500萬元（約74.3萬美元）獎勵。

為了提升產業競爭力，「若干措施」也會對在合作區開展實地研發的企業，按照其研發費用的一定比例給予年度最高人民幣500萬元補貼。另外，對從事高端技術企業給予高額研發補貼，比如IP、電子設計自動化（EDA）工具研發的企業，給予年度最高人民幣1500萬元（約223萬美元）補研發費補貼。

「若干措施」在人才培育上更加碼投入。對認定為合作區集成電路人才培訓基地的單位，每年給予人民幣100萬元（約14.8萬美元）補貼；對採用合作區認定的集成電路人才培訓基地開展員工培訓的企業或科研機構，給予年度最高100萬元補貼。

「橫琴粵澳深度合作區建設總體方案」中便提及要大力發展集成電路、電子零組件等產業。作為面向澳門 及葡語系國家開放合作的前哨，該區已被視為在大陸集成電路等尖端科技領域主動融入全球供應鏈和價值鏈的重要關口區域。

近年來，橫琴積極促成相關企業、資金落戶，比如芯耀輝科技、集創北方、極海半導體、芯動科技、鎵未來科技、一微半導體、壁仞等一批集成電路企業。去年，總規模人民幣100億元（約14.8億美元）的廣東粵澳半導體產業投資 基金和人民幣50億元（約7.4億美元）的武岳峰廣東基金也落戶橫琴。