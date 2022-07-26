中建31座晶圓廠 超車台灣 業界憂市場嚴重供過於求

國際半導體產業協會（SEMI）統計，中國大陸在晶圓廠建廠速度全球第一，預計至2024年底，將建立31座大型晶圓廠，全數鎖定成熟製程，圖為江蘇淮安一處晶圓廠。（路透）

國際半導體產業協會（SEMI）統計，中國大陸在晶圓廠建廠速度全球第一，預計至2024年底，將建立31座大型晶圓廠，全數鎖定成熟製程。時值成熟製程市場急轉直下，未來中國大陸大量開出新產能，業界憂心恐導致市場嚴重供過於求，不利聯電、世界等台廠後市。

聯電26日舉行法說會，法人聚焦上季財報之餘，也關注晶圓代工成熟製程市況及報價走勢，以及如何看未來業界大擴產之後的市場供需變化。

根據SEMI統計，中國大陸至2024年底，將新建立31座大型晶圓廠，超越台灣同期間預定投入運作的19座，以及美國預期的12座。華爾街 日報分析，這最終可能讓更多買家依賴中國大陸的基本晶片 。

中國大陸的晶圓廠建造計畫中，很大一部分以成熟製程生產晶片；相形之下，全球幾家大型半導體業者則是聚焦投資 先進製程的晶圓廠。在生產較複雜精細的半導體方面，中國大陸一直難以與台灣和南韓的晶片業者匹敵，而西方國家限制中國大陸取得先進晶片製造設備，也讓中國大陸在這方面遭遇挫敗。

華爾街日報報導，這種情況已使一些中國大陸晶片業者調整路徑，聚焦較低階晶片技術的計畫。

分析師表示，此舉可能使中國大陸成為成熟製程晶片領域市場的強權。這類成熟製程晶片包含許多現在需求量最高的處理器，包括執行許多基本功能的微控制器，也包括普遍用於車輛、智慧手機和其他電子產品的電源晶片。

多數全球頂尖晶片製造業者都避免巨額投資低階晶片，因為先進晶片帶來的利潤較高，也代表產業的未來。例如晶圓代工龍頭台積電近來告知投資人，7奈米以下的先進晶片貢獻第2季逾半營收，將繼續聚焦銷售先進晶片。

如此一來，把很大一塊市場留給中國大陸。根據顧問業者International Business Strategies的數據，到2030年的十年間，28奈米晶片的需求將增加逾兩倍至281億美元。到了2025年，全球28奈米製程晶片40%的產能會是在中國大陸，遠高於去年的15%。

一些中國大陸晶圓廠的目標顯然想採用更先進技術。鵬芯微集成電路正在深圳北部設新廠，招聘具有14奈米以下技術的工程師。另據分析業者TechInsights本月發布的報告，中芯近期開發7奈米技術。