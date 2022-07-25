中國新能源車銷量拚翻倍 政府加碼補貼效應 本月估賣45萬輛

中國乘聯會預估7月新能源乘用車零售銷量45萬輛，創下歷史次高紀錄，年增102.5％。（新華社）

中國新能源車市「賣爆了」，乘用車市場信息聯席會（簡稱乘聯會）預估，7月新能源乘用車零售銷量45萬輛，創下歷史次高紀錄，年增102.5％，主因各地方政府的消費政策加碼補貼，支撐新能源汽車 銷量。

展望下半年，受到新能源汽車下鄉活動和各地新能源車補貼政策刺激，銷量有望持續攀升。中國汽車工業協會（簡稱中汽協）調高預測目標，預估2022年新能源汽車銷量有望達到550萬輛，年增56％，高於年初預測的全年500萬輛。

乘聯會指出，7月中國疫情 總體平穩，供應鏈和整車生產正常運轉，供不應求的局面有所改善，加上各地方政府的消費政策在6月底到期之後，多有延長或推出第二輪補貼，繼續對新能源車市形成支撐，市場熱度不減。

中國新能源汽車市場保持強勢增長態勢，受到疫情封控衝擊，1至6月形成W型走勢，其中4、5月銷量受衝擊明顯，6月供給改善加上油價上漲帶動銷售爆發，單月銷量衝上53萬輛史上最高紀錄。

對於7月車市，乘聯會認為，由於大量消費需求已在6月快速釋放，7月購置稅減半政策對車市整體支撐力度略弱於6月，短期內消費者剛需購車迫切性下降。不過，各地鼓勵汽車消費政策持續加碼，6月底部分地方刺激政策到期後，延續了原有新購車補貼政策。具體來看，山東7月新發放人民幣2億元（約2962.3萬美元）乘用車消費券，合肥、廣西、廣州等地陸續推出第二輪補貼政策。

此外，新能源車廠產能利用率迅速恢復，蔚來、特斯拉 、廣汽埃安等廠商也進一步擴產，預計下半年產能爬升。除供應改善外，消費者接受度逐漸提高，預計年底補貼退場前，中國新能源車市場將持續增長。

下半年是中國汽車消費的旺季。中泰證券研報稱，進入下半年，蔚來ES7／ET5／新款866、理想L9、小鵬G9、哪吒S、問界M7等多款新車密集發布，加上新能源汽車下鄉活動和各地新能源車補貼政策刺激，新能源車銷量有望持續攀升。