類信貸影子銀行 中國銀保監會嚴防復活

繼村鎮銀行、爛尾樓後，銀保監會點名，要嚴防類信貸影子銀行反彈回潮。圖為一家村鎮銀行員工專注工作。(本報資料照片)

繼為河南 、安徽五家村鎮銀行「取款難」拆雷後，中國銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞21日表示，高風險「影子銀行」可能以所謂「創新」旗號改換頭面、捲土重來。下一步，銀保監會將嚴防「類信貸影子銀行」反彈回朝，嚴禁多層嵌套投資、資金空轉、脫實向虛、偽金融創新行為等。

按國際定義，影子銀行是指游離於銀行監管體系之外、可能引發系統性風險和監管套利等問題的信用仲介體系，包括各類相關機構和業務活動。影子銀行引發系統性風險的因素主要包括四個方面：期限錯配、流動性轉換、信用轉換和高槓桿。

劉忠瑞指出，經過不懈努力，中國類信貸影子銀行規模較歷史峰值大幅壓降超過人民幣25兆元（約3.7兆美元），野蠻擴張已得到遏制。但他也提出警告，受國內外複雜形勢影響，經濟下行壓力逐步映射到金融領域，高風險影子銀行可能捲土重來。

他強調，銀保監會將把所有金融活動納入監管，統一同類機構和產品監管標準，建立影子銀行的風險分類、風險權重、資本撥備計提等標準。

拆解高風險影子銀行一直是銀保監會近年工作重點。劉忠瑞說，受金融體系結構、金融深化程度以及監管政策取向等因素影響，中國高風險影子銀行呈現出與全球其他經濟體不同的特點。主要體現在類信貸，類信貸影子銀行本質是貸款 ，但未按貸款監管，而且透明度較低，資金池運作是影子銀行最大風險隱患。

與此同時，銀保監會法規部主任綦相昨回應河南、安徽五家村鎮銀行事件時表示，銀保監會明確，凡依法合規辦理的業務均受到國家法律的保護。

昨日上午，河南和安徽也相繼發布公告，啟動對人民幣10萬元（約1.4萬美元）以下客戶本金的第二批墊付工作。

關於人民幣5萬元、10萬元（約7420美元、1.4萬美元）客戶所占的比例，綦相表示，為了確保資訊的真實性，兩個省搭建了客戶資訊登記系統，目前正在做客戶登記工作。因為涉及到的人數多，工作量也比較大，而且要跟後台的資料進行交叉核驗，所以這項工作在逐步推進的過程中。

對於近期中國各地爛尾建案造成購房者停止償付房貸風暴，銀保監會表示，在地方政府「保交樓」工作安排的總體框架下，銀保監會指導銀行應積極參與相關工作機制，主動參與和合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工 、早復工、早交付。