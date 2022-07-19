疫情封城影響 上海上半年GDP減5.7%

中國日前公布的上半年GDP增速僅2.5％，指標城市上海期間更是大幅衰退5.7％。（中新社）

上海市統計局18日發布數據，受封城 兩個月影響，上海今年上半年全市生產總值（GDP）約人民幣1.9兆元（約2830億美元），年減5.7%。

但6月開始，上海規模以上工業增加值增速達13.9%，僅一個月前這個值為負30.9%，顯示從5月到6月，不僅由負轉正，且增加40多個百分點，走出了「V」型修復態勢。

山東大眾日報集團旗下新媒體「海報新聞」報導，上海其他幾個主要經濟指標也下滑，上半年製造業增加值下降13.7%，全社會固定資產投資 總額下降19.6%，社會消費品零售總額下降16.1%。

上海解放日報旗下新媒體「上觀新聞」報導，上海市發展改革研究院副院長馬海倩表示，本輪疫情 對上海的衝擊主要集中在4、5月。6月雖然疫情影響還未完全消除，城市也沒有完全恢復到疫情之前的狀態，但經濟強勁反彈，主要經濟指標明顯改善，開啟恢復重振之路。作為經濟先行指標的製造業PMI也從4月的32.1回升到67.4，代表上海製造業活動在加快恢復。5月到6月，進出口總額從下降14.1%轉為增長9.6%。特別是6月，上海市和上海口岸進出口雙雙由負轉正，年增率分別達到9.6%、2.8%，較4月谷底分別回升46.2%和41%，和工業一樣經歷V型反彈。

前6月，上海外貿規模基本恢復到去年同期水平，累計進出口人民幣1.88兆元（約2801億美元），年減0.6%，占全中國進出口總值的9.5%。

其中，出口人民幣7375.4億元（約1098.8億美元），年增4.8%，進口人民幣1.14兆元（約1698億美元），年減3.8%。同期上海口岸重回全中國最大口岸位置，實現進出口人民幣4.71兆元（約7017億美元），年減0.6%，占全中國進出口總值的23.8%。