我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺 當場死亡

寧德時代擬投資50億美元 赴墨西哥設電池廠

記者林宸誼／綜合報導

寧德時代計畫投資50億美元，在墨西哥建立一座電池製造廠，為特斯拉和福特汽車供應電池。

華爾街見聞報導，知情人士透露，寧德時代正考慮選擇位於墨西哥奇瓦瓦州的華雷斯市（Ciudad Juarez），或是位於科阿韋拉的薩爾蒂略（Saltillo），這兩座城市都在美國德州邊境附近，而德州是特斯拉新工廠的所在地。

今年4月起，德州加強對運輸口岸的車輛檢查，目的在打擊非法販毒和移民，但經過研究機構分析發現，由於航運延誤和橋樑封鎖，該州經濟損失超過40億美元。

寧德時代選擇在墨西哥生產電池，隨後運送到美國肯塔基州組裝成電池模組，再供貨給美國車廠特斯拉和福特汽車。

寧德時代曾於2020年收購位於肯塔基州格拉斯哥市的前當納利（RR Donnelley & Sons Co.）印刷廠，並在該州建立一家子公司。

多年來寧德時代一直在考慮在美國建立電池製造廠，但是由於地緣緊張局勢未能如願，至於LG能源、三星和松下等「老對手」，卻正在和汽車製造商達成在美國建廠的協議，這讓寧德時代面對不少壓力。

今年4月，寧德時代德國圖林根工廠，獲得8GWh電池芯生產許可，不僅成為寧德時代首個投產的海外工廠，也成為中國電池企業首個投產的海外基地，第一批電池芯將在2022年底前出廠。

同樣是今年4月，寧德時代旗下子公司，與印尼國企PT Aneka Tambang等簽署協議，將共同打造包括鎳礦開採和冶煉、電池材料、電池製造和電池回收等在內的動力電池產業鏈項目。專案總投資金額59.6億美元，其中寧德時代計畫投資總金額約39.3億美元。

開源證券分析師劉強在6月發布「深度綁定核心客戶，寧德時代全球市占率有望持續提升」研報提及，寧德時代目前境內核心客戶是特斯拉、蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車、福斯等，海外核心客戶是BMW、福斯、Benz、PSA、雷諾日產等。

從寧德時代的客戶結構看，除特斯拉占其出貨量15%到20%之外，其他客戶均占出貨量的10%以下，寧德時代的客戶結構分散。

中國汽車動力電池產業創新聯盟日前發布今年6月動力電池月度數據顯示，寧德時代以49.6%的占比穩居第一，比亞迪、LG 新能源、中創新航（中航鋰電）、國軒高科分別以18.53%、6.19%、6.01%、4.94%的占比位居第二到第五位。

汽車 特斯拉 墨西哥

上一則

華為進軍網約車 測試Petal出行App

下一則

亞泥中國預警 上半年獲利估減70%

延伸閱讀

為何生這麼多孩子？馬斯克：火星需要人類

為何生這麼多孩子？馬斯克：火星需要人類
馬斯克：通膨若放緩 特斯拉可降價

馬斯克：通膨若放緩 特斯拉可降價
特斯拉全球裁員 在中國逆勢大招聘

特斯拉全球裁員 在中國逆勢大招聘
Google精簡人事 減緩招聘

Google精簡人事 減緩招聘

熱門新聞

Fed說，政府發放的紓困金，帶動民眾對貨物的超額需求，導致通膨升溫。歐新社

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

2022-07-16 15:46
對聯準會(Fed)升息100個基點以抑制通膨上升的擔憂消退，美股上漲，道瓊工業平均指數更飆升658點。美聯社

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

2022-07-15 16:38
美元不斷升值，全球有陷入「厄運循環」的風險。（路透）

美元強升 全球恐陷「厄運循環」

2022-07-17 21:32
美6月CPI年增率高於預期，加深顧慮，但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼推文表示，實際通膨情況或許正在好轉中。路透

克魯曼評美6月CPI：看似變糟 其實漸入佳境

2022-07-13 11:21
股市遁入熊市之際，投資人可參考「股神」巴菲特的投資訣竅。（美聯社）

如何度過熊市？來學習「股神」巴菲特的三大致勝心法

2022-07-13 09:01
蘋果計畫在明年放緩招聘和成長支出，股指尾盤大幅走低。(路透)

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

2022-07-18 16:40

超人氣

更多 >
2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺
涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了