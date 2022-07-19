寧德時代擬投資50億美元 赴墨西哥設電池廠

寧德時代計畫投資50億美元，在墨西哥 建立一座電池製造廠，為特斯拉 和福特汽車 供應電池。

華爾街見聞報導，知情人士透露，寧德時代正考慮選擇位於墨西哥奇瓦瓦州的華雷斯市（Ciudad Juarez），或是位於科阿韋拉的薩爾蒂略（Saltillo），這兩座城市都在美國德州邊境附近，而德州是特斯拉新工廠的所在地。

今年4月起，德州加強對運輸口岸的車輛檢查，目的在打擊非法販毒和移民，但經過研究機構分析發現，由於航運延誤和橋樑封鎖，該州經濟損失超過40億美元。

寧德時代選擇在墨西哥生產電池，隨後運送到美國肯塔基州組裝成電池模組，再供貨給美國車廠特斯拉和福特汽車。

寧德時代曾於2020年收購位於肯塔基州格拉斯哥市的前當納利（RR Donnelley & Sons Co.）印刷廠，並在該州建立一家子公司。

多年來寧德時代一直在考慮在美國建立電池製造廠，但是由於地緣緊張局勢未能如願，至於LG能源、三星和松下等「老對手」，卻正在和汽車製造商達成在美國建廠的協議，這讓寧德時代面對不少壓力。

今年4月，寧德時代德國圖林根工廠，獲得8GWh電池芯生產許可，不僅成為寧德時代首個投產的海外工廠，也成為中國電池企業首個投產的海外基地，第一批電池芯將在2022年底前出廠。

同樣是今年4月，寧德時代旗下子公司，與印尼國企PT Aneka Tambang等簽署協議，將共同打造包括鎳礦開採和冶煉、電池材料、電池製造和電池回收等在內的動力電池產業鏈項目。專案總投資金額59.6億美元，其中寧德時代計畫投資總金額約39.3億美元。

開源證券分析師劉強在6月發布「深度綁定核心客戶，寧德時代全球市占率有望持續提升」研報提及，寧德時代目前境內核心客戶是特斯拉、蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車、福斯等，海外核心客戶是BMW、福斯、Benz、PSA、雷諾日產等。

從寧德時代的客戶結構看，除特斯拉占其出貨量15%到20%之外，其他客戶均占出貨量的10%以下，寧德時代的客戶結構分散。

中國汽車動力電池產業創新聯盟日前發布今年6月動力電池月度數據顯示，寧德時代以49.6%的占比穩居第一，比亞迪、LG 新能源、中創新航（中航鋰電）、國軒高科分別以18.53%、6.19%、6.01%、4.94%的占比位居第二到第五位。