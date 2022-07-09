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SMEDI指數升至88.4 中國中小企業景氣終止連4跌

記者林宸誼／綜合報導
中國6月中小企業發展指數（SMEDI）調查顯示，僅四分之一企業完全開工，全行業景氣度仍處榮枯線以下。(取材自央視)
中國6月中小企業發展指數（SMEDI）調查顯示，僅四分之一企業完全開工，全行業景氣度仍處榮枯線以下。(取材自央視)

中國中小企業協會8日公布6月中小企業發展指數（SMEDI）為88.4，與上月相比上升0.2點，結束連續4個月下跌，但年減0.5點，仍低於2021年同期水平；專家認為僅四分之一企業完全開工，全行業景氣度仍處榮枯線以下。

中新社報導，對樣本企業開工率的調查顯示，完全開工的企業占25.9%，開工率在75%以上的占42%，未開工的占7.7%。與上月相比，完全開工企業占比增加5.85個百分點、未開工企業占比減少5.7個百分點。

數據指出，中小企分行業指數和分項指數全面向好，工業、建築業、交通運輸郵政倉儲業、房地產業、批發零售業、社會服務業、信息傳輸電腦軟體業和住宿餐飲業指數，分別與上月相比上升0.2、0.1、0.1、0.3、0.1、0.4、0.5和0.6點。

其中住宿餐飲業升幅最大，但8個分行業均處於景氣榮枯線100以下，住宿餐飲業最低。

整體而言，中小企信心開始恢復、市場預期有所改善、勞動力市場供應上升、資金緊張狀況整體有所緩解，而成本方面壓力依然較大。

央視網報導，中國中小企業協會秘書長謝極表示，今年經濟受到疫情多點反彈、地緣政治衝突等超預期因素影響，3、4月放緩壓力尤為明顯，經濟困難在某些方面和一定程度上比2020年初疫情爆發時還大。

隨著上海、北京等地疫情逐步受控，一籃子穩增長政策加快落地見效，5、6月主要指標邊際改善，經濟呈現築底站穩恢復。

協會指出，同時也要看到，多數指標仍低於年初或去年同期水平，特別是中小微企業生產經營困難增多，成本上升、帳款拖欠、融資困難、開工不達產、預期偏弱等問題仍然突出。因此要保證中小企業對公布的政策應享盡享，堅持紓困與培養優秀並舉，幫扶中小企度過難關。

中國中小企業協會成立於2006年，受國家發改委業務指導和民政部的監督管理，會員由來自不同行業、不同地區的中小企業社會團體組成，由政府官員擔任顧問委員會成員。

中小企業發展指數（SMEDI）透過對國民經濟8大行業的3000家中小企業進行調查，利用中小企業對行業運行和企業生產經營狀況的判斷和預期數據編制而成，是反映中小企業經濟運行狀況的綜合指數。

指數 疫情 紓困

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