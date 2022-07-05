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超車特斯拉 比亞迪新能源車銷量 全球衝冠

記者林宸誼／綜合報導
位在上海龍之夢購物中心的比亞迪新能源汽車旗艦店。（記者林宸誼／攝影）
位在上海龍之夢購物中心的比亞迪新能源汽車旗艦店。（記者林宸誼／攝影）

比亞迪今年上半年新能源汽車銷量為64.13萬輛，年增314%，穩坐中國新能源汽車自有品牌龍頭地位，同時還超越特斯拉，成為全球新能源汽車銷量冠軍。

界面新聞報導，比亞迪6月新能源汽車銷量13萬4036輛，其中，插電式混合動力乘用車銷售6萬4218輛，純電動乘用車銷售6萬9544輛；上半年度累計新能源車銷量64萬1350輛、年增314%。

比亞迪在投資者電話會議中透露，今年新能源汽車銷量目標在110萬至120萬輛之間，其中純電動車（BEV）計畫銷售60萬輛，插電混動力車（PHEV）計畫銷售50萬至60萬輛。

根據特斯拉2022年第2季生產交付報告，特斯拉上半年全球交付量為56.4萬輛，較2021年上半年的38.62萬輛年增46% 。單就第2季來看，全球交付量較第1季下滑18%。

先前花旗銀行還將比亞迪2022年新能源汽車銷量預測調升至130萬輛，今年上半年比亞迪目標銷量完成度過半，花旗認為，若汽車供應鏈往好的方向發展，比亞迪將衝刺更高的銷量。

比亞迪銷量快速走高，主要受惠於自家電池等供應鏈的穩定提供，此前，比亞迪後續產能爆發力將快速走高，主要原因是比亞迪合肥廠已經從6月底開始量產。

人民網報導，比亞迪合肥廠生產的車型是目前最暢銷的秦PLUS DM-i，除整車外，核心零部件，如發動機、電機及總成，均在合肥廠生產。比亞迪合肥廠一期總投資人民幣150億元（約22.5億美元），項目達產後可實現年產值超過人民幣500億元（約75億美元），預計可帶動上下游產業鏈總產值人民幣1000億元（約150億美元），並規畫持續加大投資。

一年前，比亞迪與合肥「一拍即合」，一期項目從談判到簽約僅用時23天，簽約到開工建設僅用時42天。而基地開工建設十個月後，第一台整車便緩緩駛下了總裝線，一年的時間，不僅刷新了「合肥速度」，也為合肥打造具有國際影響力的新能源汽車之都。

汽車 特斯拉 投資

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