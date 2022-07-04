滬深股市外資熱 上半年IPO奪雙冠

安永發布中國和香港IPO市場上半年總結和展望報告指出，滬深兩市創下全球融資金額和融資數量「雙冠」的佳績。（取自上交所網站）

Ａ股上半年收官，年中成績單出爐。今年上半年，Ａ股市場呈現「Ｖ型」先蹲後跳的格局。四大會計師事務所之一的安永發布中國和香港 IPO市場上半年總結和展望報告指出，滬深兩市創下全球融資 金額和融資數量「雙冠」的佳績。而在全球陷入通膨擔憂下，外資熱衷押注中國股市。

中國證券報報導，上證指數 、深證成指、創業板指、科創50指數上半年分別累計下跌6.63%、13.20%、15.41%、20.92%；在資金面，今年上半年中國股市重要參與者北向資金累計淨流入人民幣717.99億元（約107.6億美元），而兩市融資餘額減少人民幣2022.82億元（約303.8億美元）。

值得注意的是，中國資本市場的IPO融資在全球範疇來看相對亮眼。據安永報告指出，全球共630家企業全球上市，籌資額達954億美元。在全球受到地緣政治、疫情與經濟不確定因素影響，IPO數量與籌資額銳減。

而中國與香港IPO數量與籌資額占全球的30%與53%。其中，上交所以328億美元的籌資額位列全球第一，占全球總量的34%；深交所IPO數量共計81宗，領先全球，且占全球總數的13%。

此外，全球前十大IPO共籌資400億美元，其中有三家為中國企業，中國移動有限公司以81.57億美元的籌資額位列全球第二。

展望下半年的Ａ股市場，機構人士多持正向且樂觀態度。中金公司首席策略分析師王漢鋒認為，當前Ａ股估值相較歷史經驗處於偏低水平，具備中線價值。

安永審計服務合伙人湯哲輝分析，退市新規實施以後，A股迎來了史上最大的退市潮。今年上半年有26家企業退市，較去年同期多一倍。但市場環境優勝劣汰能使好公司快速在Ａ股市場融資，有利新股發行質量。

下半年，在市場擔憂歐美陷入衰退之際，境外機構看好中國股市跑贏全球市場。據彭博社報導，摩根大通表示，中國強勁的經濟韌性、與其他市場相比處於「截然不同」的周期，加上陸股低估值，為全球股市提供「安全避風港」。

與此同時，彭博社對19位基金經理和分析師的調查預測顯示，約70%受訪者計劃在未來三個月內持有或增持中國和香港的股票。