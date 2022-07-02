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小米發布自研芯片 有效增強續航時長

記者林宸誼／綜合報導

小米集團董事長雷軍，1日在個人微博官宣新的自研晶片「小米澎湃G1電池管理晶片」，並表示澎湃P1快充晶片加澎湃G1電池管理晶片，實現電池管理全鏈路技術的自研。

上海證券報報導，雷軍還指出，小米12S Ultra將搭載這兩顆自研晶片，毫秒級實時監控電池安全，大幅提升續航預測精準度，最重要的是，有效增強續航時長。

小米方面則宣布，「澎湃G1」電池管理晶片，將於7 月4 日晚7時發布，將搭載於小米12S 系列中。

小米去年先後推出了澎湃C1 與澎湃P1 兩款自研晶片，其中澎湃C1 是小米首款專業影像晶片，澎湃P1 則是小米首款自研充電晶片。

雷軍提到，小米過去5年研發投入年復合增長超40%，未來5年研發投入預計將超過人民幣1,000億元（新台幣4,500億元），持續探索技術新方向。

雷軍還透露，即將推出的小米12S採用新一代鈷酸鋰電池，為耐壓體系和創新設計，容量增加了100mAh，小機身有大電量。

而小米12SUltra則使用更先進更貴的第二代矽氧負極電池，在負極中加入奈米級富鋰矽氧材料，4倍鋰離子存儲能力。

第一財經日報報導，天眼查App顯示，小米互娛關聯公司北京瓦力網路科技，日前發生工商變更，雷軍卸任執行董事職務，梁秋實卸任監事職務，新增劉德、馬驥、趙禕三名高管人員。

北京瓦力網路科技成立於2009年6月，法定代表人王川，該公司由多名自然人持股，雷軍、梁秋實仍為該公司股東，分別持股10%、14%。

IT之家報導，瓦力是一家以手機遊戲聯運、發行和社交軟件開發為主的網路公司，2014年被小米集團收購成為全資子公司，小米以瓦力團隊為基礎組建「小米互娛」，合併小米遊戲、社交、直播等業務。

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