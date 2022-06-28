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官媒：虛擬貨幣終究是黃粱一夢、龐氏騙局

記者賴錦宏／即時報導
官媒人民網發表的一篇評論文章指，虛擬貨幣正在成為人類史上最大的龐氏騙局。（路透資料照片）
官媒人民網發表的一篇評論文章指，虛擬貨幣正在成為人類史上最大的龐氏騙局。（路透資料照片）

中國官媒人民網發表的一篇評論文章指，虛擬貨幣正在成為人類史上最大的龐氏騙局，為了讓這一騙局維繫下去，「幣圈」想方設法為其披上各種各樣的外衣。中國早在2013年就禁止比特幣交易，2017年再禁止加密貨幣交易所。 最高人民法院2月稱，涉嫌以虛擬幣交易等方式非法吸收資金者，可面臨10年監禁。

這篇題為《虛擬貨幣終究是黃粱一夢、龐氏騙局》的文章發表於6月26日，作者是中國國家信息中心信息化和產業發展部主任單志廣和區塊鏈服務網絡（BSN）發展聯盟常務理事何亦凡。

文章認為，對比虛擬貨幣權益性、流通性、無價值性的幾個基本特點，不難發現與權益型龐氏騙局十分吻合。所有的龐氏騙局都必須要有源源不絕的新投資者加入，以新養舊、穩舊拉新，才能讓整個騙局維持下去。這也是為什麼，所有虛擬貨幣項目的運營完全是基於市場營銷開展的，技術投入幾乎可以忽略不計。

文章稱，如今，虛擬貨幣以一夜暴富的潛在可能正在吸引越來越多的投機者參與其中，又假借各種名目滲透到現實生活的方方面面，伺機揮舞鐮刀收割來自各行各業不明就裡的普通人們。而作為一場徹頭徹尾的騙局，以及一項100%風險的投機物，其蘊含的風險無疑是巨大而又真實的。

文章稱，所有人都必須相信這個循環可以一直運作下去。一旦出現惡意做空、後繼無人、資金面緊縮，或是監管政策出現變化等原因影響到參與者的信心或者後來者的決心，就會導致這個看似精妙的循環瞬時崩塌，價值歸零。歸根結底，這仍舊是一個龐氏騙局，一場擊鼓傳花的遊戲。

文章最後也指出，虛擬貨幣只是基於區塊鏈的一項簡單的應用，不應因虛擬貨幣而忽略區塊鏈技術原本的巨大價值。無論是區塊鏈技術還是NFT類數據庫技術，單純作為技術來說，都沒有具體的業務屬性。只要進行正確的產業引導，制定明確的法律法規，它們未來會在數位經濟、數位文化、數據權利、隱私保護和算力網路等各種應用領域發揮巨大的作用。

虛擬貨幣 投資 隱私

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