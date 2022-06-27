台積電首季營收 將超車英特爾 差距僅1億美元

台積電(右圖)將再創新紀錄，最快本季營收首度追上英特爾(左圖)。(取材自日經新聞)

台積電 將再創新紀錄，最快本季營收 首度追上英特爾，成為全球第二大半導體廠，僅次於三星，並在第3季傳統旺季進一步拉開差距，確立其在全球半導體業「坐二望一」的地位。

第2季即將告終，以台積電公告4、5月營收實績推算，達成本季美元計價營收176億至182億美元的目標無虞，對照英特爾預期本季財測營收目標180億美元，台積電若本季美元計價營收落在財測預估平均值179億美元，一旦英特爾財測也順利達標，兩家公司差距僅1億美元。

若隨著車用供應鏈 復甦、高速運算平台乃至蘋果新機備貨效益，法人看好，伴隨匯率有利因素，台積電本季營收有機會達到財測高標，順勢超越英特爾。

因此6月營收表現，是兩強誰能勝出的關鍵，整體來看，台積電超車的機會不小，有望是公司1986年成立以來，首度單季營收規模超過英特爾。台積電向來不評論競爭對手。

法人分析，台積電單季營收有望超車英特爾，關鍵在於客戶群多元應用，而且客戶多集中在北美市場。台積電產能集中台灣且大幅成長之際，英特爾卻遭遇大陸封控、供應鏈調度、終端應用較集中單一個人電腦（PC）與伺服器領域帶來的嚴峻考驗。

根據歷史數據，英特爾過去單季營收高峰約202億至205億美元，台積電直到2019年第4季單季營收才正式突破百億美元大關，顯示兩家公司過往因整合元件廠（IDM）與純晶圓代工廠的商業模式差異。

數據也顯示，近年來台積電業績穩健成長，英特爾則有所起落。台積電今年第2季營收若順利達成財測目標，將連續七季改寫新高；反觀英特爾季營收在去年第4季創下歷史新高的205億美元後，在今年上半年連續兩季下滑，兩家公司業績一消一漲之下，也收斂彼此的差距。

業界指出，台積電、英特爾單季營收差距收斂關鍵，主要在產業結構變化，更多品牌大廠轉向自行設計晶片，並找台積電代工，隨著更多元的晶片設計放量，帶動幕後功臣台積電營收成長步伐大於英特爾。

其次，台積電客戶群持續擴大，該公司統計已運用291種不同製程技術為數百家客戶生產1萬2,302種產品，全球約85%的新創產品原型在台積電實現，今年更持續高速成長。

業界認為，台積電年產能逾1,300萬片約當12吋晶圓，規模是全球晶圓代工業之冠，生產的規模經濟效益和客戶群擴張發揮加乘效果，讓台積電將能降低僅依賴單一領域成長的風險，今年來自高速運算與車用等動能強勁，也反映來自英特爾競爭對手超微、輝達，乃至於更多車用半導體廠擴大投片生產。