上海5月封控影響 進出口銳減14.1%

疫情衝擊下，上海5月進出口貿易額銳減14.1%。圖為上海洋山港貨櫃碼頭。（新華社）

在歷經長時間封控後，最新數據顯示，上海市5月進出口貿易額比2021年5月下降14.1%，2022年1到5月進出口總額則比去年同期下降2.8%。

據央視新聞報導，上海市統計局資料顯示，5月上海外貿進出口總額人民幣2759.34億元（約414.4億美元），比去年同月下降14.1%。其中，出口人民幣1060.89億元（約159.3億美元），比去年同月下降13.1%；進口人民幣1698.45億元（約255億美元），下降14.7%。1-5月上海實現進出口總額人民幣1兆5031.11億元（約2252億美元），比去年同期下降2.8%。

在結構上，5月國有企業出口比去年同月下降8.4%，進口下降33.1%；私營企業出口下降0.9%，進口下降11.7%；外商投資 企業出口下降達20.8%，進口下降12.7%。產品面上，5月機電產品出口比去年同月下降21.8%，進口下降20.0%；高新技術產品出口下降22.6%，進口下降15.5%。

而在出口市場上，5月上海對歐盟 出口比去年同月下降4.7%；對美國出口下降27.5%；對日本出口下降25.7%；對香港 出口則下降28.5%。