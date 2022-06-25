房市低迷影響建商囤地 中國集中售地成交額腰斬

拿地企業仍以央企、國企、地方平台為主，民企拿地積極性不足。資料圖為民眾在福州一處售樓部瞭解樓盤信息。（中新社）

中國房地產 市場低迷之際，今年22城首輪集中售地結束，共推出涉宅用地469筆，最終成交397筆，總成交金額人民幣4969億元（約746.3億美元），與去年首輪相比降幅超過五成。

集中售地，是指中國每年允許北上廣深等22個重點城市，集中對外出售土地三次，是開發商囤地機會，被視為房地產景氣重要指標。

證券時報旗下新媒體「券商中國」報導，分析認為，市場放緩影響房企銷售回款，影響房企拿地積極性，同時為防出現大量流拍，大部分城市主動減少售地規模。

中國指數研究院統計顯示，本輪22城共計推出涉宅用地469筆，供應建設用地面積2135萬平方米，推出規畫建設面積4713萬平方米。最終成交397筆，成交規畫建築面積3907萬平方米，首批次共計成交出讓金人民幣4969億元。

由於今年首輪集中售地期間，部分城市將全年土拍輪次調為四輪，導致首輪售地規模較去年首輪下降六成，因此今年首輪總成交金額較去年首輪縮減五成以上。

數據顯示，去年22城首批集中拍地共成交859筆，成交規畫建築面積1.08兆平方米，土地收金人民幣1.07兆元（約1607億美元）。

中新財經報導，去年22城統一只賣地三次，但今年北京 、青島、武漢 、重慶、濟南、廈門、蘇州、鄭州等均明確全年售地將分四批進行。

中指研究院解讀，減輕各批次售地壓力，便於房企靈活應對，有利土地市場穩定，但一定程度分散各批次售地面積。

分城市看，深圳、合肥兩個城市觸頂成交地塊占比最多，深圳觸頂成交地塊占比100%，是本次集中售地熱度最高城市。杭州、上海、南京、廈門、重慶土地市場也保持較高熱度。

相比之下，有部分城市多數地皮以底價成交，其中吉林長春、遼寧瀋陽兩城市底價成交占比均100%。無錫、長沙、廣州、天津、濟南、青島、武漢底價成交筆數占逾80%。另部分城市略顯冷意，天津土拍意外地塊流拍筆數最多，出讓30筆地中有15筆提前撤牌，九筆流拍，流拍及撤牌率達83%。

值得一提的是，拿地企業仍以央企、國企、地方平台為主。今年首批次，北京、深圳、廈門、深圳、重慶央國企拿地筆數占比均在50%以上，其中南京超九成。

民企拿地積極性不足，南京、深圳、蘇州拿地企業中沒有民企獲取，北京、廈門、廣州、寧波、天津僅有一成地皮由民企取得；合肥民企拿地筆數超過50%。