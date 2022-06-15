外資錢進中國步調放緩 增速呈逐月下滑走勢

中國今年以來利用外資變化。資料來源：中國商務部

外資正在撤離中國？至少從中國官方公布的數據來看，外資確實正在減緩對中國的投資 步伐。中國商務部 14日公布，今年前五個月，全國實際使用外資金額達5642億元（人民幣，下同），年增17.3%，約合877.7億美元，年比增長22.6%。

儘管外商投資金額年增率仍達兩位數，但增速卻明顯呈現逐月下滑走勢。商務部公布的數據顯示，今年1至4月，全國實際使用外資金額按人民幣計，年增20.5%（按美元計年增26.1%）；1至3月，全國實際使用外資按人民幣計，年增25.6%（按美元計年增31.7%）。

今年前兩個月，中國全國實際使用外資金額按人民幣計，年增率更達37.9%（按美元計年增45.2%）。

中國多地3月以來陸續爆發本土新冠疫情，嚴格的封控措施嚴重衝擊外商對投資中國的信心。4月底，CNN就曾指出，內有政治和商業風險，外有美國升息、俄烏戰爭，綜合影響導致中國大陸對投資者的吸引力衰退。

彼特森國際經濟研究所資深中國研究員馬永哲表示，中國傾向支持俄國的立場，讓外界擔心若北京 幫助俄國可能導致中方也被制裁。

CNN並指出，北京當局堅持實施「動態清零」政策，已造成巨大經濟損失，也增加未來經濟成長的不確定性。中共總書記習近平2020年以來監管鎮壓民營企業，補教業龍頭新東方、網路叫車平台滴滴打車等紛紛遭受重創，也讓外資擔憂會蔓延到其他領域。

中國歐盟商會日前針對會員企業進行的一項調查顯示，若中國繼續現有防疫政策，有減少對華投資的外企比率分別為：54%（瀋陽）、53%（天津）、48%（成都）、46%（西南）、51%（上海）、48%（廣州）、51%（深圳）、49%（南京）。

英國金融時報上個月下旬曾報導，中國歐盟商會主席伍德克稱，近期美中利差收窄，推動資金外流，加上中國房地產市場低迷，中國經濟整體恢復還須時日。伍德克並預期，若到年底中國防疫政策仍沒有根本性變化，大量投資或將撤出大陸。