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500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

中國多地發消費券 助燃經濟復甦

記者林宸誼／綜合報導

近期中國多地陸續發放消費券，有效提振消費市場活力，專家表示，消費券提振消費的關鍵在於讓政府補貼變為「助燃劑」，在短時間內激發消費規模增長，最終傳導到生產供給側，帶動整個經濟鏈條復甦。

新華社報導，北京市發放「綠色節能消費券」，每份券總金額1500元（人民幣，下同，約223美元），可購買符合條件的21類綠色節能產品；四川成都發放數位線上消費券，金額共計1.6億元；山西太原投放五類22種數位消費券，財政總投入4.2億元。

發放消費券是各地公布的促消費手段之一，從涉及品類來看，除了受疫情影響的餐飲、文旅、娛樂等行業之外，有不少省份和城市開始發放汽車消費券，例如山東擬投入資金5億元，發放汽車消費券15萬張。

還有一些則是與當地的支柱行業相關，例如廣東佛山發放針對家電產品的消費券。

清華大學經濟管理學院教授孫亞程表示，消費券一般是由政府出一部分資金，然後跟網路企業或者電商平台合作進行線上發放，部分平台還會給予配套補貼。

北京大學光華管理學院與螞蟻金服研究院聯合發布的報告顯示，政府1元的消費補貼，能夠帶動平均3.5元以上的新增消費。

不少地方和支付平台統計的槓桿效應可達到五倍甚至十倍的效果。

微信平台的數據顯示，2020至2021年微信支付實際核銷各類優惠金額229億元，撬動社會消費5200億元。

以寧夏銀川為例，自今年3月初至6月6日，已發放13輪政府消費券，參與人數260萬人，線上核銷超過55.7萬筆，直接交易額1.5億元，間接帶動消費19億元。

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