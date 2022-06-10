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台灣對大陸貿易順差 前五月增加7.1%

記者陳政錄／綜合報導

雖中國大陸本土疫情趨緩，力保上海等重要口岸物流穩定，但據中國海關總署9日公布數據顯示，今年前五月，兩岸進出口總值1376.468億美元，年增11.7%，成長率較前值12.8%放緩；累計台灣對中國大陸的貿易順差為674.244億美元，較去年同期增加7.1%。

中國海關總署公布，按美元計，今年前五月，兩岸進出口總值為1376.468億美元 ，年增11.7%。其中，中國大陸對台出口總值351.112億美元，年增16%；中國對台進口總值1025.356億美元，年增10.3%。

今年前五月，台灣對中國大陸累計貿易順差674.244億美元，較去年同期的629.378億美元，成長7.1%。

單月數據來看，5月兩岸進出口總值為274.696億美元，台灣自中國大陸進口78.594億美元，台灣出口中國大陸196.102億美元。

但若與上月數據相比，因5月兩岸進出口總值較上月微幅收窄逾5億美元，使得前五月兩岸進出口成長率，從前四月的12.8%，放緩至11.7%，顯示疫情衝擊持續。

事實上，今年由於自春節起，深圳、東莞、上海、昆山等地台商相繼因封控措施造成產線暫停，加上近月吉林、上海、北京疫情，導致兩岸進出口成長速度，較去年放緩。

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