台積電產能滿 今年業績看增30%

台積電 董事長劉德音8日在股東會 上表示，台積電今年產能仍相當滿，去年以美元計價營收年增24.9%，看好今年業績可再成長約30%。他並首度透露，台積電明年資本支出「絕對超過400億美元」。

台積電去年資本支出300億美元，今年規畫400億美元至440億美元，若明年超過400億美元，代表至明年的三年期資本支出將從1100億美元起跳，比原本預期的三年千億美元高一成，法人解讀，這意味台積電客戶訂單掌握度十足，因而擴大投資 。

台積電昨天舉行股東會，通過去年度財報與盈餘分配等議案。談大環境狀況，劉德音表示，通膨目前對半導體及科技業尚無直接影響，但全球經濟及半導體庫存確實持續修正。不過，高速運算及車用需求相當穩定、有些仍供不應求，台積電對此進行出貨調整，今年產能仍相當滿。

展望2023年，劉德音坦言全球經濟確實有隱憂，主因經濟局勢正在改變，因此，2023年需求「目前還沒有很清楚」。不過，他認為，經濟循環可能幾季就過去，台積電擴產主要是因應客戶需求，掌握長期營運成長機會。

股東關注台積電季配息何時能從目前的2.75元台幣拉升至3元台幣，劉德音坦言，原本希望股息能一直增加，但現在看來資本支出這麼大，淨現金流量非常低，不得不暫緩調高季配息，不過，台積電承諾季配息不會減少，至少每季將可維持相同水準。

至於何時能看到台積電調高季配息？劉德音指出，目前現金是為了投資技術與持續領先，確保未來高成長所需，一旦成長慢下來，才有可能拉高配息。

劉德音指出，由於人們生活上數位化加速，以及半導體技術持續領先，台積電正進入高結構性成長的幾年，也因為如此，台積電必須做好擴廠事前部署和準備，這也大幅增加資本支出。

他強調，儘管短期疫情、世界經濟及半導體產業循環的不確定性將持續存在，台積電握有技術領先、製造卓越，以及客戶信任等優勢，讓我們「準備好了」，持續為股東創造最大的價值。