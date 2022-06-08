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小米新一代守門員 紅米Note11 T Pro熱賣

記者林宸誼／綜合報導

小米集團旗下的紅米手機，在今年618電商購物節發布紅米Note11 T Pro機型，售價1699元人民幣（約254.7美元），開賣一小時後就突破了27萬支，有機會成為小米新一代的「守門員」（意指守住銷售成績的重要機型）。

科技自媒體「秒看數碼」報導，紅米品牌這兩年在市場上，將性價比做到極致，有人說紅米繼承了小米的衣缽，小米一心衝刺高階市場，那麼性價比就傳承給了紅米。紅米的K系列以及Note系列，是非常暢銷的機型。

每年的618電商購物節，小米手機的銷量一直是處於領先的一個位置。在今年618活動開啟之後，小米多款機型還是創造了不少銷量。不單單是舊款旗艦在衝刺銷量，小米剛發布的紅米Note11 T系列，也非常熱銷。

作為紅米剛發布的新機型，從銷量上來看，就已經說明了手機市場對紅米Note11 T系列的極度認可。

紅米Note11  T系列有兩款機型，配置並沒有太大的差別，主要是續航和快充上區別。紅米Note11 T Pro續航強一些，有5080毫安時的電池容量，快充表現算是中規中矩，67W的快充功率。

紅米Note11T Pro+續航差一些，4400毫安時的電池容量，但快充功率達到120W。主要的優勢就是快充，價格上也會高上幾百元。其實大多數人應該更傾向於紅米Note11 T Pro這款機型，不單單因為價格差距，雖說紅米Note11 T Pro+有快充優勢，但是紅米Note11 T Pro續航更強，快充也不弱。

可以說紅米Note11 T Pro的性價比會更強一些，在其他配置上，兩款機型沒有差別。1699人民幣的起步價，搭載天璣8100旗艦晶片，不僅性能出色，並且配備旗艦級的散熱。

小米 手機 電商

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