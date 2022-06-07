我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

妖鎳風暴 港交所旗下LME遭索賠4.5億美元

記者陳政錄／綜合報導
港交所2012年收購LME，如今LME因為「妖鎳事件」被索賠4.56億美元。（新華社資料照片）
港交所2012年收購LME，如今LME因為「妖鎳事件」被索賠4.56億美元。（新華社資料照片）

3月「妖鎳」暴漲事件風波後，因一度暫停鎳合約交易，香港交易所6日公告稱，公司旗下倫敦金屬交易所（LME）及倫敦金屬交易所清算所（LME Clear）成為被告，被索賠4.56億美元。

港交所公告指稱，LME和LME Clear 在原告人Elliott Associates, L.P. 及 Elliott International, L.P.提出的一項司法復核申索中被指名為被告人，該申索於6月1日提交予英國高等法院，並於6月2日送達。

Elliott是美國一家知名對沖基金公司，成立於1977年，截至2021年12月31日，Elliott 管理著約515億美元的資產。

原告Elliott指控，LME和LME Clear於2022年3月8日英國時間0點或之後，執行的鎳合約交易決定，構成侵害其權利。

據港交所說明，3月7日鎳市場價格出現顯著上升，但LME認為交易是有序進行，隨後3月8日凌晨，鎳價格在短時間內大幅上升。因此，與LME Clear商討後，LME決定於當日英國時間8點15分起暫停所有鎳合約的交易，並將所有於當地時間3月8日0點或之後執行的交易取消。公告強調，此暫停交易的決定是因為鎳市場已出現失序的情況。 LME追溯性地取消交易，是為了讓市場回到LME可確信市場是有序運作的最後時間點。

對於原告指控，港交所公告稱，LME管理層認為該申索毫無法律依據，LME將積極抗辯。

據澎湃新聞報導，今年3月7日到3月8日，LME鎳交易上演了一場史詩級的逼空風波，使得鎳價一度漲至每公噸10萬美元的歷史新高。

隨後，LME於3月8日宣布暫停鎳交易，並取消了3月8日0點後的所有交易。經歷約一周的暫停之後，LME鎳交易重啟並歷史性地設置了漲跌停板制度，但也引發了市場對LME的信任危機。

倫敦金屬交易所LME是全球最大的基本金屬及其他金屬的期貨、期權市場，位於英國倫敦。

英國 香港

上一則

中國5月服務業景氣 仍持續低迷

下一則

女股神方舟創新ETF 重獲關愛

延伸閱讀

英國記者、巴西原住民工作者訪原民領地 在亞馬遜失蹤

英國記者、巴西原住民工作者訪原民領地 在亞馬遜失蹤
全球最大規模 70家英國企業開始測試周休三日

全球最大規模 70家英國企業開始測試周休三日
英相強生「派對門」醜聞始末一次看懂

英相強生「派對門」醜聞始末一次看懂
強生面臨英首相寶座保衛戰 誰是可能接班人？

強生面臨英首相寶座保衛戰 誰是可能接班人？

熱門新聞

美國木材期貨價格從3月初來已暴跌超過50%。（美聯社）

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

2022-05-31 03:29

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

2022-05-30 15:03
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特・清崎警告，全球將爆發史上最大的崩盤，因此建議投資人買進黃金、白銀、比特幣，甚至是衛生紙等必需品。取材自微博

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

2022-06-06 08:10
在特斯拉執行長馬斯克預告將裁員一成之前，部分員工已萌生去意。 路透

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

2022-06-04 08:59
近一周來，從華爾街大咖到科技業巨擘，對美國經濟衰退將至示警的人愈來愈多。路透

戴蒙、芬克、馬斯克齊唱衰 美國經濟展望有多糟？

2022-06-03 12:26
美股三大指數都在因假期而縮短的本周收跌。Getty Images

反彈後必走低 股指本周盡墨

2022-06-03 16:32

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了