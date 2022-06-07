台灣外資5月回流 淨匯入26億美元

台灣金管會6日公布外資最新動向，外資在5月一改先前態度，淨匯入26.96億美元，是外資3月、4月連續兩個月淨匯出後，反手淨匯入。不過，累計今年前5個月外資仍呈現淨匯出36.25億美元、陸資淨匯出0.12億美元，合計淨匯出36.37億美元。

外資在3、4月合計淨匯出115.79億美元，5月轉為淨匯入，帶動台股 指數5月上漲1.3%。金管會官員說，儘管5月資本市場震盪，但台灣總體經濟表現良好，台股具低本益比、高殖利率等優勢，外資對台股投資 轉為買超，資金也呈現淨匯入。

中央銀行外匯局長蔡烱民6日指出，外資5月匯入26億多美元、買超台股台幣30億元，但考慮盈餘匯出等因素，實際上小幅匯出約10億美元，外資整體匯入匯出，與股市買賣超金額大致相當，差別只在交割時間會有延遲。

央行 昨也公布5月外匯存底金額為5488.54億美元，較上月底增加37.93億美元，終止連兩個月下滑。蔡烱民說，5月持有美債息收增加，加上外匯存底投資運用收益較多，且5月主要貨幣對美元都呈現反彈升值，匯率變動因素也使外匯存底增加。

蔡烱民表示，台幣5月波動較大，央行秉持一貫原則，當匯市波動較大使價格機能受到影響時，就會進場調節，但5月買賣匯金額其實並不大，還是會依照國際匯市變動情形，看市場供需來調節。