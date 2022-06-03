中國穩經濟大盤 加快財政支出、加速使用地方專項債券等措施

中國財政部將在稅費、財政支出、投資消費等八方面推出相關措施，推動經濟運行在合理區間。(路透)

為穩住「經濟大盤」，中國財政部 2日宣布，將在稅費、財政支出、投資 消費等八方面推出相關措施，推動經濟運行在合理區間，其中，預計新增留抵退稅 總額預計今年全年將達到人民幣1.64兆元（約2468億美元）；另外減半徵收車輛購置稅政策，落實後預計將有870多萬輛乘用車受惠。

中國央視報導，財政部2日召開記者會，明確將在進一步加大增值稅留抵退稅政策力度、加快財政支出進度、加快地方政府專項債券發行使用並擴大支持範圍、全力以赴穩住市場主體、積極擴大投資和消費、切實保障基本民生、支持保障糧食能源安全、支持保產業鏈供應鏈穩定等方面推出支持措施。

中國財政部部長助理歐文漢舉例，將有更多行業納入按月全額退還留抵稅額政策範圍，預計新增留抵退稅規模人民幣1,420億元，今年推出的新增留抵退稅總額達到約人民幣1.64兆元。

財政方面，歐文漢表示，將督促下達各項轉移支付，加緊推進已納入年度計畫的重大工程建設，並確保今年新增專項債券6月底前基本發行完畢、8月底前基本使用完畢，將新基建、新能源項目納入重點支持範圍。

穩市場主體、促消費投資方面，將運用政府性融資擔保、政府採購、社保費緩繳、援企穩崗等支持中小企業，加快下達基建投資、水利發展預算，並階段性減半徵收車輛購置稅，提振汽車消費、釋放內需潛力。

中國財政部稅政司司長賈榮鄂說，為應對經濟下滑壓力，國務院決定階段性減徵部分乘用車購置稅人民幣600億元（約90.2億美元），因此，財政部已公告對單價不超過人民幣30萬元（約4.5萬美元）、排氣量2000cc以下的乘用車，減半徵收車輛購置稅，預計將有870多萬輛受惠，範圍和受益比2009年、2015年時更廣、更大。

據了解，除減半徵收車輛購置稅外，中國財政部近日陸續下發了支持農產品供應鏈體系建設、促進冷鏈物流發展、進一步加大政府採購支持中小企業力度、支持做好碳達峰及碳中和等工作的通知和意見。

另因應九部委印發「十四五」可再生能源發展規畫，中國財政部部長劉昆2日也在官媒刊文強調，要充分發揮財政職能作用，擴大財政政策對推動經濟社會發展全面綠色轉型的支持。