外資大買 台積市值重返14兆台幣

「護國神山」台積電昨日股價回神，一路開高走高，終場以當日最高價547元收市，大漲17元，市值重返14兆元大關之上。（本報資料照片）

「護國神山」台積電 30日股價 回神，一路開高走高，終場以當日最高價台幣547元收市，大漲台幣17元，市值重返台幣14兆元（約4727億美元）大關之上，日月光、聯發科同步氣勢如虹。半導體三雄領頭強攻，激勵台股勁揚344點。

台積電30日市值衝上約台幣14.2兆元（約4794億美元），以股價大漲17元換算，貢獻大盤約141點。外資30日大舉買超台積電1.38萬張，連續兩個交易日買超，買超張數為今年第2季以來單日最大量。

法人認為，隨著中國大陸陸續解封，加上先前大盤逐步反映通膨疑慮，台積電在基本面持續強勁下，成為大型資金回流的最佳標的，促成昨天大漲動能。

台積電預期，本季合併營收 介於176億美元到182億美元，季增約0.2%至約3.6%，有望挑戰連續第七季改寫新高。此外，台積電技術論壇將在6月陸續在海外率先登場，相關活動召開也讓外界認為，台積電將釋出更多先進製程動態與進展，持續增強市場信心。

本土IC設計龍頭聯發科股價也上漲台幣27元，收在台幣878元，三大法人連兩個交易日買超。聯發科30日市值增加台幣431.75億元（約14.5億美元），來到1.4兆元（約472億美元）。

聯發科前四月合併營收為台幣1953.35億元（約65.9億美元），年增35%。根據該公司先前釋出的營運展望，本季業績可望持續增溫，再攀歷史高峰，落在台幣1470億元至1570億元（約49.6億美元至53億美元）之間，每股純益估介於台幣18.59至22.72元，營收、獲利都有機會持續創高。

即使今年手機市況雜音不斷，聯發科執行長蔡力行日前在法說會上仍強調，該公司將持續朝著今年營收成長20%、毛利率介於48%至50%，及三年營收年均複合成長率（CAGR）達中雙位數百分比（14%至16%）等三大目標邁進。

封測龍頭日月光30日股價同步走揚，終場收台幣103元，上漲台幣2元，漲幅近2%。雖然今年半導體產業變數多，法人認為，日月光蘇州廠本季打線封裝產能受疫情影響有限，加上產品組合提升，有助確保營收表現，整體訂單狀況仍屬健康。

整體而言，法人看好受惠於高速運算、汽車電子等應用帶動半導體拉貨，且規格升級帶來更複雜的封裝需求與更長的測試時間，加上美國以外的整合元件廠（IDM）外包趨勢確立，對日月光營運均有正面助益。