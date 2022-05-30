中國晶片業搶人才 年薪衝18萬美元

中國將迎來千萬人畢業生進入就業 市場，有些產業已預備搶人大戰。特別是高新技術產業十分缺才，比如晶片 、新能源車領域等，企業開出優惠福利條件吸引人才。

值得注意的是，鋰電業高管薪資中位數高達人民幣百萬，有技術在身最受職場青睞。

央視報導指出，最新數據顯示，2022年春季，新能源、積體電路、醫療器械、生物製藥、工業自動化等高端製造業的招聘規模出現快速增長，年增率超過40%。其中數位技術、IT類職位招聘規模年增率高達75%。

據業內機構預測， 到2023年前後，中國晶片行業人才需求將達到76.65萬人左右，其中人才缺口將達到20萬人。

而晶片業的跳槽薪水漲幅也最高，據人力資源服務公司瀚德發布「2022人才趨勢報告」，領跑跳槽薪水漲幅榜的職位是智慧汽車 晶片和先進半導體晶片研發，薪資漲幅超50%。

也因此招才、留才成為重點要務。其中，晶片、新能源車產業更瞄準應屆畢業生，在還沒畢業前變開始預定人才；另外，晶片招聘高端人才薪酬也高。據時代周報報導，獵人頭公司經手許多晶片設計工程師和驗證工程師年薪在人民幣60萬至120萬元（約9美元至18萬美元）。

另一方面，新能源車的招才、留才也絲毫不手軟。 比亞迪在4月宣布，預計斥資約人民幣18億元（約2.6億美元）回購股份，並以每股0元的受讓價格，送給約1.2萬名員工。

造車新勢力之一的蔚來汽車則是針對2022屆獲錄用資格但還未入職的學生，準備專屬簡歷投遞通道， 學生在接下來一年內投遞對應職位，可以免試，直接進入錄用溝通。

據統計，2021年新增職位量最多的新經濟行業中， 新能源汽車行業高居第二， 新增職業量年增率達365%。相應動力電池業也求才若渴。

據21世紀經濟報導，鋰電行業對技術、行業研究等人員需求強烈，前者服務於具體產品，後者扮演著企業幕僚或智囊的角色。

為了吸引人才，開出的薪酬價碼居高不下，比如中偉股份招聘戰略發展部總經理，年薪人民幣百萬元起；贛鋒鋰業則對核心管理、技術人員授與價值超人民幣2.66億元（約3982萬美元）的217萬份股票期權激勵。