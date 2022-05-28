小鵬汽車愈賣愈虧 毛利率同業墊底

坐穩蔚小理交付頭把交椅的小鵬汽車 近日可謂逢多事之秋。首先第1季虧損創上市來單季新高，在生產上缺晶片 、少電，儘管交付量高，但毛利率 一直處於墊底，且賣得多虧得也多。在人事方面，也傳出多個部門裁員、副總裁何立揚離職。

但據澎湃新聞報導，小鵬汽車對此暫無回應。

今年第1季，小鵬汽車仍穩居造車新勢力交付冠軍寶座，其交付量為3萬4561輛，同期蔚來、理想交付量為2萬5768 輛、3萬1716輛。

從毛利率來看，小鵬汽車第1季毛利率為12.2%，年增1%，理想汽車毛利率則超過22%。另從虧損率來看，今年第1季，小鵬汽車歸母淨利潤虧損人民幣17.01億元（約2.5億美元），同期，理想汽車僅虧損人民幣1087萬元（約161.7萬美元），遠低於小鵬汽車。

弔詭的是，小鵬汽車銷量高但虧的也多。根據市場不完全統計，目前小鵬賣一輛車虧損超人民幣4.9萬元（約7289美元），而理想汽車賣一輛車虧損低於人民幣500元（約74.3億美元）。

為何毛利率會下降，據小鵬汽車財報顯示，「缺晶片」、「缺電」的問題仍在困擾這家造車新勢力。

此外，小鵬汽車董事長何小鵬26日透過社交媒體談到汽車供應鏈逐步恢復下，晶片依舊短缺的問題，他表示，一輛車需要5000顆晶片，他並用手拿「急求晶片」字樣的「可達鴨」來反映小鵬汽車供應鏈團隊當前的狀態。

「可達鴨」是中國肯德基聯手寶可夢，推出的兒童節套餐玩具，不料套餐附屬的可達鴨音樂盒，比套餐還受歡迎，多個地方都出現「一鴨難求」的情況。

IT之家報導，何小鵬表示，他們再次仔細計算過，一台智慧汽車晶片的絕對數量在5000顆以上，涉及幾百種。

不過，何小鵬指出，缺少的晶片很多是專有晶片。不少用戶告訴他有資源可以解決晶片問題，但核心的問題是此晶片不是彼晶片，「實際上缺少的晶片大部分都是價格便宜的晶片，而不是被多人關注去創業的或很貴的晶片。」