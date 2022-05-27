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阿里Q1財報 淨利29.8億美元 優於外界預期

記者陳政錄／綜合報導
阿里巴巴今年第1季淨利人民幣197.99 億元，年減24%，仍優於外界預期。（中新社）
阿里巴巴今年第1季淨利人民幣197.99 億元，年減24%，仍優於外界預期。（中新社）

阿里巴巴26日公布2022年第1季財報（2022財年第4季），依國際會計準則計算，2022年第1季，阿里巴巴淨利人民幣197.99 億元（約29.8億美元），年減24%，優於外界預期。

阿里巴巴營運優於預期的主因是市場對阿里巴巴部分線上購物服務的需求不斷成長，抵銷了新冠疫情封鎖導致主要市場的疲軟。阿里巴巴在美股早盤股價大漲10%至90美元。

阿里巴巴去年首季一度深陷監管風暴，遭中國當局開出人民幣180億元（約27.1億美元）天價罰單，創下上市以來首度單季虧損，阿里巴巴指出，受累3月疫情重燃，國內業務受到重大影響。

且相較於以往，阿里巴巴會在該年度財年業績公告後，宣布下財年收入指引，阿里巴巴指出，考慮到無法控制且難以預測疫情帶來的風險和不確定性，不會提供今年財務指引。

不過財報指出，截至2022年3月31日，阿里巴巴全球年度活躍消費者達到13.1億，按年淨增長1.77億，其中中國市場消費者首次突破10億，海外市場消費者達3.05億，分別淨增加1.13億和6400萬。

財報還顯示，2022財年，阿里巴巴總營收人民幣8530.62億元（約1284.5億美元），年增19%，歸屬於普通股股東的淨利潤為人民幣619.59億元（約93.3億美元），年減59%，依國際會計準則計算，淨利潤人民幣1363.88億元（約205.3億美元），年減21%。

與此同時，阿里巴巴公布，2022年第1季，公司以約20億美元，回購約1780萬股美國存託憑證（約1.428億股普通股），2022財年，阿里巴巴集團以約96億美元，回購了約6000萬股美國存憑證（約4.803億股普通股）。阿里巴巴財年與自然年不同步，每年4月1日~隔年3月31日。26日阿里巴巴港股一度失守港幣80元，收港幣81.1元，跌1.5%。

疫情 利潤 營收

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