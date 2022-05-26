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疫情衝擊…中國手機出貨大衰退 4月總量1807萬支下滑34%

記者陳政錄／綜合報導
受到疫情衝擊，今年4月中國國內市場手機出貨年減34.2%。（中通社資料照片）
受到疫情衝擊，今年4月中國國內市場手機出貨年減34.2%。（中通社資料照片）

在供需兩端都受疫情衝擊的背景下，中國工信部下轄的中國信通院25日公布，今年4月中國國內市場手機出貨量1807.9萬支，較去年同期的2748.6萬支年減34.2%，為連續四個月衰退。

手機出貨量1807.9萬支，年減34.2%。其中，5G手機1458.5萬支，年減31.9%，占同期手機出貨量的80.7%。

累計今年1到4月，中國國內市場手機出貨量8742.5萬支，年減30.3%，其中，5G手機出貨量6846.9萬支，年減25%。

若單看中國本土品牌手機，跌幅與整體趨勢也大致符合，4月出貨1642.7萬支，年減33.6%，1到4月出貨7407.7萬支，年減33.5%。值得注意的是，4月中國本土品牌共推出39款新機，年增五成，但仍無法帶動需求。

對此，浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任盤和林指出，手機出貨量下降，主要是因為面臨瓶頸期，雖然企業推出5G手機，但對消費者來說，多數應用需求在4G手機仍能夠負擔，所以很多人依然在使用4G舊手機。

市調機構Canalys移動業務副總裁Nicole Peng則表示，全球智慧型手機市場在第1季以來，受到不穩定營商環境的拖累，其中包括疫情仍在全球不斷蔓延和低迷的季節性因素影響。

他說，在俄烏衝突、多地工廠生產的不穩定和通膨的威脅下，廠商正面臨巨大的不確定性，必須做好快速應對風險的準備。

在此背景下，除了出貨不振，另一市調機構CINNO Research近日發布數據也顯示，今年4月，中國市場智慧型手機銷量為1760萬支，年減21.6%，月減12.2%。

不過，蘋果手機4月在中國熱賣300萬支，僅年減3.5%，重回品牌榜上的銷售冠軍，二到五名則依序為榮耀、小米、OPPO、Vivo。

有中國證券業分析，這主要歸功於蘋果供應鏈公司的穩定性較高，證券時報報導也舉例，富士康在河南最大的iPhone手機代工廠仍持續招聘，準備iPhone 14生產。

華泰證券研究報告指出，今年初手機產業鏈處於淡季，但蘋果供應鏈中的優質龍頭公司成長強勁，這主要得益於新品拉動作用，以及這些公司多元化布局帶來的強韌性。

智慧型手機 5G 證券

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