中國一線城房貸利率 全面下調北京最低降至5% 多地低至4.25%

包括北京 、廣州、深圳、上海等一線城市，多個國有大行當地支行相關工作人員證實，隨著5年期貸款 市場報價利率 （LPR）調降，該行已將房貸利率相應下調15個基點。其中北京最低調降至5%、深圳最低調降至4.75%，多地低至4.25%。

證券時報旗下新媒體「券商中國」報導，值得注意的是，現行的個人住房貸款利率定價機制，通常是在5年期以上LPR基礎上，加減不同幅度的基點決定，加點幅度由中國央行、銀保監會指定全中國應遵守的下限，各地也在此基礎上因城施策制定轄內銀行應遵守的加點下限。

中國央行15日宣布調降首購屋貸款利率20個基點，並於20日以超過市場預期的幅度，單獨調降與房貸掛鉤的5年期LPR共15個基點至4.45%後，部分地區新發放首套房貸利率最低可至4.25%。

業內人士認為，房貸利率調整的信號意義更大，因為大部分城市都沒有執行下調首套房貸利率下限的最低標準，只有房市成交低迷的城市執行了「降息+降低標準」政策。不僅新發放的首套房貸利率需要調降，存量的房貸利率也需要有所調降，另外市場更期望看到二套房認定標準的調整，及相應利率的調降，這樣市場才能加速穩定。

中行北京某支行的工作人員表示，該行已按照新的5年期以上LPR執行，首套房貸利率由先前的5.15%降至5%，二套房貸利率從5.65%降至5.5%。工行北京某支行的工作人員也指出，目前首套房貸利率為5%，二套房貸利率為5.5%。

另外，上海部分銀行首套房貸利率從4.95%降至4.8%，二套房貸利率從5.65%降至5.5%。廣州部分銀行首套房貸利率從5%降至4.85%，二套房貸利率從5.2%降至5.05%。

深圳部分銀行首套房貸利率從4.9%降至4.75%，二套房貸利率從5.2%降至5.05%。多地首套房貸利率降至4.25%。