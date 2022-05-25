短租巨頭 Airbnb退出中國境內遊 只保留陸客出國遊服務

全球民宿、短租巨頭愛彼迎中國（Airbnb）不敵中國「動態清零」政策，退出中國本土業務市場。（Getty Images）

不敵中國「動態清零」政策，封城、限行的衝擊，全球民宿 、短租巨頭愛彼迎中國（Airbnb）24日宣布，將退出深耕八年的中國本土業務市場。愛彼迎中國將完全下線中國本土的近15萬個房源和體驗業務，7月30日起停止中國境內遊房源、體驗及相關預訂，僅保留服務陸客出境遊。

愛彼迎中國向中國消費者發出「固本培元，聚焦出境遊業務」通知表示，受到新冠疫情 反覆影響，打亂旅遊業原本的發展步調，同時弱化愛彼迎境內遊業務與出境遊業務的協同效應，境內遊業務相應地面臨高成本等運營挑戰。也因此，決定做出業務調整，暫停支持境內遊房源、體驗及相關預訂。面對疫情新常態，今後則將重心聚焦出境遊業務，整合資源。

而「途家」正接手轉移愛彼迎線上房東客戶在自家平台上線。在愛彼迎宣布暫停境內遊服務後，中國最大民宿預訂平台途家隨即宣布，已於24日開通「綠色審核通道」，同時即將推出「一鍵上線」等多項服務，幫助愛彼迎中國地區的房東在途家平台盡快上線。

Airbnb於2015年在中國市場開展業務，2017年以「愛彼迎」作為品牌名稱，並以一家本土化公司身分，在陸提供線上短租服務。

不過，愛彼迎在陸發展挑戰嚴峻，除了競爭對手強大，在陸營運成本居高不下，疫情使經營雪上加霜，中國分部的營收 在過去幾年中僅占總營收的1%。

據藍鯨財經報導，勁旅集團副總裁陳傑分析，愛彼迎中國業務的暫停，主要是受疫情影響，且中國市場在其整個業務體量占比份額極小，因此愛彼迎選擇暫停中國業務及時止損。

不過，也有觀點認為，愛彼迎在中國發展本身不具優勢，包括對於支付形式等在地化工作未盡善盡美。

華美顧問機構首席知識官趙煥焱通過新京報表示，「中國本土民宿預訂企業比較強勢，愛彼迎在競爭中不占優勢，境外企業在了解中國市場方面畢竟略遜一籌。」