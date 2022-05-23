上海復工復產 車企趕進度

上海復工復產，上汽、特斯拉等全力恢復生產水準。（路透）

儘管上海車企正復工 復產，但挑戰仍嚴峻。據中國工信部網站消息，上汽集團、特斯拉 在上海的工廠自復工以來，累計至今分別實現整車下線2.1萬輛和2.6萬輛；而上海全市已有1200餘家汽車 零組件企業復工復產。

上汽集團指出，在疫情反覆、供應鏈緊張、原材料價格高漲、地緣政治風險與匯率等內外部因素下，對產銷仍是挑戰。

此前，特斯拉對外事務副總裁陶琳曾表示，特斯拉上海超級工廠順利復工。該廠為特斯拉在海外的第二座超級工廠，主要生產Model 3和Model Y兩款車型。

今年前四個月，特斯拉上海工廠交付逾18萬輛汽車，年增率為1.7倍多，超越該工廠2020年全年交付量。目前，特斯拉上海超級工廠已裝載兩批貨出口歐洲。第一批在11日，裝載4767輛特斯拉電動汽車的滾裝船前往歐洲；第二批在15日，裝載著4000多輛特斯拉電動汽車的汽車滾裝船駛往比利時。

而上汽集團在4月18日啟動復工復產壓力測試後，僅用一天時間，就實現首台乘用車下線。

上汽集團表示，目前在上海的整車基地已實現單班生產，產能也在快速恢復，力爭5月產銷能夠盡量接近去年同期水平，努力減輕疫情造成的損失影響。

據中新社報導，上海4月中旬以來採取的復工復產方式是「循序漸進、鏈式推動」，換言之，是以推動產業鏈來推動企業復工復產。

上海市汽車零組件行業協會秘書長樊澤芳表示，該方式十分正確，並給汽車產業上下游很大的信心。

比如，泰密克、上海變速器等零組件供應商復工並提升產能，保障一汽、東風、長安、廣汽、北汽、比亞迪、長城、吉利等大陸車企產業鏈供應鏈逐漸恢復穩定。

在長三角地區方面，江蘇全省累計協調推動超過1300家汽車零組件企業復工復產和物流保通保暢，昆山、太倉地區4月下旬向上海發出汽車零組件600餘車次，保障全國16個省市60餘家整車企業正常生產。

樊澤芳認為，這次疫情是對上海汽車產業鏈的一次大考，雖然汽車產業距完全復產尚有一定距離，也有不少問題需解決，但經過這次考驗，相信未來上海汽車產業將有更好的發展。