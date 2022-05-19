三大房企發債 合計20億元 緩解資金危機

碧桂園、龍湖、美的置業等三家民營房企，將在本周陸續發行人民幣債券，合計發債規模為人民幣20億元。（取材自微博）

中國民營房企資金危機有望緩解。據證券 時報報導，有消息稱碧桂園、龍湖、美的置業等三家民營房企被監管機構選為示範民營房企，將在本周陸續發行人民幣債券，合計發債規模為人民幣20億元（約2.96億美元）。此外，創新工具支持民營房企債務融資 的民營房企「信用保護憑證」業務正式落地有助於房企突破融資困境。

龍湖、美的置業、碧桂園16日晚間相繼發布公告，預計將在上交所發行一期公司債。而為了吸引投資 人，創設機構將同時發行包括信用違約掉期（私募CDS）或信用風險緩釋憑證（CRMW）在內的信用保護工具，以幫助民營地產商逐步恢復公開市場融資功能。

另一方面，深交所推出中國證券金融股份有限公司和專項計畫管理人中信證券聯合創設的信用保護憑證，該信用保護憑證的成功設立，是市場落地首單民營房企信用保護工具，有利增厚民營房企債務融資信用水平。

中指研究院企業事業部研究負責人劉水認為，這次三家民營房企被監管機構選為示範民營房企，通過信用保護工具發債融資，表示政府支持民營房企融資措施加快落地。在當前市場環境下，通過市場化的信用保護工具增信有助民營房企突破融資困境，增加投資者信心。

據中指研究院統計，2021下半年以來，多家民營房企出現違約事件，導致融資難度大幅提升。今年前四個月，房企信用債發行規模為人民幣1532億元，年減37.7%。其中，民企僅發行八筆。