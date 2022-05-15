中國救房市 首間自住房貸降0.2%

中國放寬房貸利率下限，旨在刺激市場剛性需求，鼓勵民眾買房。新華社

為挽救房地產 頹勢、維穩經濟發展，中國央行、銀保監會15日發布「調整差別化住房信貸政策」的通知，對購買首間自住房的家庭，房貸利率 下限可再減20個基點（0.2個百分點），意即最低房貸可從4.6%進一步降為4.4%，若按貸款 金額人民幣200萬元（約29.4萬美元）、30年期計算，平均每月可減少支付約人民幣237元（約34.9美元）。

中國人民銀行（中國央行）、銀保監會15日對外公開發布《關於調整差別化住房信貸政策有關問題的通知》，強調要「堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」，全面落實房地產長效機制，支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。

通知指出：一，對於貸款購買普通自住房的中國居民家庭，首間住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減20個基點，第二間住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。

二，在中國全國統一的貸款利率下限基礎上，中國央行、銀保監會各派出機構按照「因城施策」的原則，指導各省級市場利率定價自律機制，根據轄區內各城市房地產市場形勢變化及城市政府調控要求，自主確定轄區內各城市首間和第二間住房商業性個人住房貸款利率加點下限。

中國官媒中新社微博帳號「國是直通車」引述專家說明，政策調整後，按4月20官方發布的5年期以上LPR利率計算，減去20個基點後為4.4%，如所在城市政策下限和銀行具體執行利率跟隨全國政策同步下調，中國居民家庭申請貸款購買首間普通自住房時，利息支出會有所減少。

按照中國房貸試算器，若以貸款金額為人民幣200萬元，分30年期支付、最低至4.4%的房貸利率計算，政策執行後，每月支付額將從人民幣1萬0,252.89元，降為人民幣1萬0,015.22元，每月約可省下人民幣237元，30年下來利息共可少還約人民幣8萬5,561元。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，此次央行首次對於差別化房貸政策發布專門文件，充分體現了當前房貸持續發力、扭轉近期房地產交易行情頹廢態勢的決心。他說，下調20個基點的表述，充分說明下調的力度比較大，這也將引導銀行後續更好得制定貸款政策，尤其是推介一些低成本貸款的利率。

中國LPR利率主要分為1年期及5年期以上兩種，後者主要與金融機構制定房貸利率時掛勾，今年1月，中國央行曾睽違21個月，首度調降5年期以上的LPR至4.6％，加上此次針對自住房需求放寬下限，被業內認為，是中國當局在維持「房住不炒」大方向下，刺激民眾購屋剛性需求的重要措施。