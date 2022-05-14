保大學生穩就業 中國力推平台經濟

今年中國將迎來1076萬名大學畢業生，如何破除當前「就業 難」的困境，進而做到「穩就業」成為官方核心挑戰。國務院 辦公廳13日發布「關於進一步做好高校（大學）畢業生等青年就業創業工作的通知」，提到要促進平台經濟健康發展，設置好「紅燈」、「綠燈」，並帶動更多就業等。這是自4月底中央政治局會議後，再度提升對平台經濟的重視。

「通知」還表示，擴大企業就業規模。堅持推動高質量發展中強化就業優先導向，加快建設現代化經濟體系，推進製造業轉型升級，壯大戰略性新興產業，大力發展現代服務業，提供更多適合大學畢業生的就業職位。

此前，國務院總理李克強 7日在全國穩就業工作電視電話會議便作出重要批示強調，促進平台經濟健康發展，帶動更多就業。這意味著平台經濟為「穩就業」的重要力量，當時被視為釋出增強對平台經濟政策支持力度的訊號。平台經濟下的勞動型態為「靈活就業」，這也是陸官方近年提倡的就業型態。從調研數據來看，平台經濟下吸附的靈活就業人員數量遠遠超過傳統企業。

據國家信息中心發布的「中國共享經濟發展報告（2021）」顯示，共享經濟參與者約為8.3億人，其中服務提供者約為8400萬人，年增率約7.7%；平台企業員工數約631萬人，年增率約1.3%。此外，據中國信通院發布的「中國數字經濟就業發展研究報告：新形態、新模式、新趨勢（2021年）」預計，到2025年，數位經濟帶動就業人數將達到3.79億。