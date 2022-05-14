我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

保大學生穩就業 中國力推平台經濟

記者黃雅慧／綜合報導

今年中國將迎來1076萬名大學畢業生，如何破除當前「就業難」的困境，進而做到「穩就業」成為官方核心挑戰。國務院辦公廳13日發布「關於進一步做好高校（大學）畢業生等青年就業創業工作的通知」，提到要促進平台經濟健康發展，設置好「紅燈」、「綠燈」，並帶動更多就業等。這是自4月底中央政治局會議後，再度提升對平台經濟的重視。

「通知」還表示，擴大企業就業規模。堅持推動高質量發展中強化就業優先導向，加快建設現代化經濟體系，推進製造業轉型升級，壯大戰略性新興產業，大力發展現代服務業，提供更多適合大學畢業生的就業職位。

此前，國務院總理李克強7日在全國穩就業工作電視電話會議便作出重要批示強調，促進平台經濟健康發展，帶動更多就業。這意味著平台經濟為「穩就業」的重要力量，當時被視為釋出增強對平台經濟政策支持力度的訊號。平台經濟下的勞動型態為「靈活就業」，這也是陸官方近年提倡的就業型態。從調研數據來看，平台經濟下吸附的靈活就業人員數量遠遠超過傳統企業。

據國家信息中心發布的「中國共享經濟發展報告（2021）」顯示，共享經濟參與者約為8.3億人，其中服務提供者約為8400萬人，年增率約7.7%；平台企業員工數約631萬人，年增率約1.3%。此外，據中國信通院發布的「中國數字經濟就業發展研究報告：新形態、新模式、新趨勢（2021年）」預計，到2025年，數位經濟帶動就業人數將達到3.79億。

就業 國務院 李克強

上一則

估手機出貨量大減 中芯國際Q2保守看待

下一則

富比世企業榜 工行痛失10連冠 降至第2位

延伸閱讀

王毅譴責孔子學院恐攻 重申中巴友好

王毅譴責孔子學院恐攻 重申中巴友好
理想汽車爆裁員 傳「整個部門沒了」 畢業生入職前被毀約

理想汽車爆裁員 傳「整個部門沒了」 畢業生入職前被毀約

理想汽車裁員爆毀約今年畢業生入職 引中國網友眾怒

理想汽車裁員爆毀約今年畢業生入職 引中國網友眾怒
學貸歸零 德州威利學院百名畢業生雀躍意外

學貸歸零 德州威利學院百名畢業生雀躍意外

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲表示，利率可能會調高至足以導致全球經濟減緩的水準。（美聯社）

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

2022-05-08 19:04
市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。美聯社

道指重挫逾653點 史指跌破4000

2022-05-09 16:32
Trader Joe's靠銷售酒品闖出一片生天。（記者張大仁攝）

Trader Joe 原來真的是一個人的名字

2022-05-08 22:17
馬斯克表示，將暫停推特的收購案。路透

收購推特案暫踩煞車 馬斯克曝原因 推特股價重挫

2022-05-13 09:42
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德力挺特斯拉，但最新申報資料顯示，她剛脫售一些特斯拉持股，同時還買進一些通用汽車股票。（路透）

「女股神」變心？減持特斯拉、買進GM股票

2022-05-10 12:36

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國
世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊