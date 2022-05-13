人行穩經濟 提四點對策 面對下行風險「該出手時就會出手」

面對經濟下行壓力加大，中國官方表示正加緊謀劃工具來穩住經濟。據澎湃新聞報導，中央財辦副主任韓文秀12日在記者會提到，在經濟工作上要抓緊謀畫和推出增量政策工具，目前財政政策與貨幣 政策有足夠空間與多樣化工具，將進一步加強「相機調控」（指根據不同狀況時機，靈活機動做決定），「該出手時就會出手」。

韓文秀首先表示，疫情 是經濟社會發展的「攔路虎」，必須科學精准有效防控疫情，為經濟社會正常運行創造根本前提。在經濟工作方面，首先要加快落實已經確定的政策，力爭在上半年全部落地。

除了要促成經濟社會正常運行外，韓文秀還表示要充分挖掘內需潛力。

另一方面，應對疫情衝擊，貨幣政策如何發力？中國人民銀行副行長陳雨露12日也具體提出四點：一是前瞻性降準，保持流動性的合理充裕；二是引導貸款 市場利率在比較低的水平上進一步下降，來降低市場主體的融資成本，激發融資需求。

陳雨露接著提到，第三是要新出台多項結構性貨幣政策工具。比如設立人民幣2000億元（約294.6億美元）的科技創新再貸款、人民幣400億元的普惠養老專項再貸款，同時對綠色、小微等薄弱環節精准加大支持力度；四是及時出台加強金融服務、加大實體經濟支持力度的23條政策措施，全力支持疫情防控和經濟社會發展。