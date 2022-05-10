人民幣續走弱 貶至1年半新低

人民幣兌美元匯率 近期走弱，在、離岸價9日分別一度失守6.73和6.77，均創下超過一年半以來新低，面對美元持續強勢、外貿承壓，中國人民銀行（央行 ）也在最新發布的政策報告中釋出維穩訊息，強調要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

據中國國家外匯管理局，9日人民幣兌美元中間價報6.6899，較前日下調567點，創2020年11月3日以來新低。

受此影響，在岸人民幣一早跌破6.7關口後，陸續失守6.71、6.72關卡，截至官方收盤，報6.7202，跌357點，但盤後持續震盪，一度再破6.73；離岸人民幣方面，最低報6.7766。

澎湃新聞統計，4月20日以來，人民幣兌美元即期匯率於在、離岸市場上，已分別下跌超過3,000個基點，累計跌幅約5.3%和6%。

中國央行在9日發布的報告中，對下一階段的貨幣 政策思路表示，將堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，加強跨境資金流動宏觀審慎管理，強化預期管理， 引導市場主體樹立「風險中性」理念，保持外匯市場正常運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。