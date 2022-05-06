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台熱錢大匯出 今年前4月逾200億美元

記者陳美君／綜合報導
台灣證交所資料顯示，今年前四月，熱錢匯出規模超過200億美元大關。(本報資料照片)
台灣證交所資料顯示，今年前四月，熱錢匯出規模超過200億美元大關。(本報資料照片)

熱錢大匯出，台灣中央銀行罕見連兩月進場拋匯阻貶。央行5日公布，4月外匯存底降至5450.61億美元，單月減37.09億美元，連兩月減少並為七個月低點。央行外匯局局長蔡烱民指出，若包含盈餘匯出，外資4月淨匯出約80億美元。

根據證交所資料顯示，外資今年以來至4月底止，賣超台股金額突破新台幣7000億元（約235億美元），外界推估，今年前四月，熱錢匯出規模超過200億美元大關。

蔡烱民解釋，4月外匯存底變動主要有三大因素，包括外匯存底投資運用收益入帳，這會使外匯存底增加；其次是主要貨幣對美元貶值，以及央行為維持匯市秩序進場調節，後兩項都會使外匯存底減少。

央行資料顯示，4月底外資持有國內股票及債券按市價計算，加上新台幣存款餘額共計6026億美元，約當外匯存底的111%，金額與比重均為近一年半新低。

蔡烱民坦言，為維持匯市秩序，央行連兩月進場賣匯，減緩新台幣貶值幅度，主要是4月美國貨幣政策導致科技類股跌幅較重，美國那斯達克指數重挫逾13%，台股也受此衝擊大跌；外資連兩月大賣台股後匯出，顯示股市是影響外資動向最重要的因素。

聯準會4日公布最新貨幣政策，蔡烱民指出，聯準會主席鮑爾透露沒有考慮一次升息3碼，顯示聯準會沒有大家預期那麼鷹。外界關心台美利差擴大，是否會助長熱錢流出、使新台幣持續貶值？蔡烱民回應，相較於利差因素，3、4月資金大幅出走，主要還是反應景氣和美國貨幣政策，科技類股賣壓較大，加上對景氣有所疑慮。利差雖然也是考量因素之一，但股市修正影響更大。

對於美國升息2碼，會不會影響台灣貨幣政策？蔡烱民分析，市場有人觀察到，若以核心通膨的月增率而言，通膨已出現緩和跡象，如果供應鏈問題可以解決，美國通膨或許已見高點。與美國相比，台灣通膨相對穩定，對於未來通膨展望，油價影響很大，央行總裁楊金龍曾說，如果油價從每桶83美元上漲至110美元，會使今年通膨率增加0.5~0.7個百分點。

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