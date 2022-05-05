半導體搶才 菜鳥年薪40萬人民幣

缺芯（晶片 ）潮之下的中國半導體行業，去年爆發搶人大戰，一名市公司董秘表示，人力成本漲幅太誇張了，公司去年原計畫招聘100名研發人員，實際由於招聘市場過於內卷（過度競爭），最終只招聘了45名，剛畢業的晶片工程師就能拿到40萬（人民幣，下同，約6.05萬美元）以上的年薪。

界面新聞報導，A股目前有51家晶片設計公司，其中44家去年增加研發人員，有三家公司研發人員增加超過一倍。

截至2021年底，A股晶片設計公司研發人員數量共計2萬7431人，相比2020年底的2萬2192人，增長23.6%。

98家申萬半導體行業公司2021年人均薪酬中位數為33.51萬元，相比2020年的26.4萬元上漲26.9%。其中，人均薪酬上漲的公司有92家，僅有六家公司人均薪酬下降。此外，A股公司2021年人均薪酬中位數為15.3萬元，相比上年增長16.4%。

A股半導體公司中，人均薪酬漲幅最高的是紫光國微，高達109%。

英集芯、賽微微電、納芯微、東微半導等公司人均薪酬去年也有較大漲幅。

從絕對值看，半導體行業中人均薪酬最高的翱捷科技的83.99萬元，希荻微、賽微微電、芯原股份、思瑞浦等公司人均薪酬也處於較高水準。

從人均薪酬分布區間看，半導體行業大部分公司處在10萬元到70萬元的區間。

從子行業情況看，2021年人均薪酬從高到低依次是數位晶片設計、模擬晶片設計、半導體設備、半導體材料、分立器件、積體電路封測，分別為49.5萬元、48萬元、31.1萬元、16.6萬元、16.5萬元、15.4萬元。