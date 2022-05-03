中國擬強制入股 要求科技巨頭提供1%股權

為阻止經濟迅速惡化，傳中國官方將暫停長達數月以來針對網路科技巨頭的監管行動。 華爾街 日報報導，官方考慮推動科技公司向政府提供1%股權，讓政府在企業決策中發揮直接作用。而南華早報報導，中國國家網信辦預計本周與騰訊、美團等科技巨頭座談。

華爾街日報援引消息人士指出，中國政府正在考慮推動讓科技公司向政府提供1%的股權，而中國政府入股科技巨頭已有先例。

路透曾報導，中國政府已入股科技公司字節跳動和新浪微博所擁有的中國實體。報導指出，根據國家企業信用信息公示系統的股東數據，網投中文（北京 ）科技有限公司持有北京字節跳動科技1%的股份；另外根據向美國證券監管機構提交的文件，網投中文同樣持有微博國際子公司北京微夢創科網絡技術有限公司1%的股份。路透報導，從網投中文的公司註冊文件顯示，該公司由中國互聯網投資 基金、中央人民廣播電台子公司和北京市文化投資發展集團共同擁有。

而中國互聯網投資基金是由中國國家互聯網信息辦公室和財政部設立。報導還指出，「網投中文對字節跳動的持股使中國政府在這家子公司擁有一個董事會席位」。此外，在美國證券交易委員會（SEC）的文件中，微博旗下子公司在2020年4月收到了來自網投中文的投資，網投中文有權任命一名董事進入微夢的三人董事會。

而中國官方現在將更擴大入股科技巨頭。華爾街日報引述消息人士指，官方計畫會更進一步擴大到其他技術平台運營商。

透過少量持股並參與公司營運，中央可確保科技公司與政府的總體政策保持一致。報導又稱，科企本身一般不反對中央入股，因此舉有助它們管理原本不確定的政策風險。

同時，南華早報近日引述消息人士指出，為了使大型科技公司在提振經濟放緩方面發揮更大作用，當局將與科技企業座談，並賦予互聯網平台更大作用，包括監管當局將向企業保證，不再要求整改或處以意外罰款，座談對象則包括阿里巴巴、騰訊、美團以及字節跳動等。座談時機則敲定本周內舉行。