稱霸僅一季 蘋果上季痛失中國智慧手機銷售寶座

蘋果公司（Apple）在去年底睽違6年榮登中國手機銷量冠軍後，才3個月就痛失冠軍寶座，路透

市調機構的最新報告顯示，蘋果 公司（Apple）在去年底睽違六年榮登中國手機 銷量冠軍後，今年第1季立即痛失冠軍寶座，因中國上季手機需求減弱，對蘋果的衝擊高於競爭對手。

CNN報導，根據調研公司Counterpoint Research及Canalys的報告，在中國智慧手機市場中，蘋果上季市占率跌至第三名。

Counterpoint Research指出，中國上季iPhone 銷售較前一季下滑23%，蘋果的市占率則降至17.9%，低於前一季的21.7%。去年蘋果iPhone 13系列新機推升買氣，市占率快速飆升。

Canalys的報告則指出，蘋果上季iPhone中國出貨量季減36％，拖累蘋果市占率跌至第三名。本季中國手機品牌Vivo、榮耀及Oppo̦上季銷量都比蘋果來的好。

Counterpoint Research分析師認為，蘋果表現不佳，歸咎於中國經濟成長放緩，影響消費者的購買力。

此外，中國防疫措施也對家庭支出造成打擊。Counterpoint Research的報告說，上季中國智慧手機總銷售額減少了14％，上季總銷量則降至逼近2020年第1季水準，當時中國新冠疫情嚴峻。

此外，蘋果還面臨著中國封控帶來的供應鏈挑戰。Wedbush Securities的分析師Dan Ives說，供應鏈問題仍是蘋果在中國市場的逆風，將對本季銷售成長造成壓力。