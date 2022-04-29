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熱錢出走 台幣失守29.5元關卡

記者陳美君／綜合報導
國際美元強彈、熱錢抽腿撤離，台幣失守29.5元重要關卡。（本報資料照片）
國際美元強彈、熱錢抽腿撤離，台幣失守29.5元重要關卡。（本報資料照片）

國際美元獨強，亞洲貨幣貶破關鍵價位，走勢全盤皆墨，即使台股指數昨（28）日反彈大漲逾百點，熱錢仍賣股撤出，導致新台幣匯率終場重貶1.29角，以29.525元作收，連兩貶並為近一年八個月新低，失守29.5元重要關卡。

匯銀主管說，熱錢昨天大舉匯出逾10億美元，出口商也進場拋匯，匯市總成交量為18.305億美元。

台股昨天大漲逾百點，外資仍賣股撤出，新台幣匯率昨天最低貶至29.544元，最多貶值1.48角。大型國銀外匯交易員分析，日圓兌美元昨天貶破130、人民幣匯率盤中跌破6.6，顯示熱錢自亞洲新興市場大舉出逃，新台幣匯率也欲振乏力。

匯銀主管分析，聯準會釋出鷹派升息訊號，使國際美元走勢如虎添翼，估計5月4日聯準會利率決策會議結論出爐前，美元都缺乏貶值的理由，新台幣匯率也將偏弱整理，短線先觀察29.6元價位能否獲得支撐，若29.6元也失守，新台幣匯率將進一步下探29.8元。

匯銀主管指出，昨天總成交量逾18億美元中，逾10億美元為外資匯出，其餘則是出口商拋匯，央行未進場調節。對於央行為何放手讓新台幣匯率大貶，匯銀主管說，很可能是著眼外資在亞洲新興市場均為匯出，既然已成國際趨勢，此時進場阻貶效果不大，還有浪費銀彈之虞。

中央銀行統計顯示，國際美元獨強、美元指數昨天上漲0.62%，非美貨幣走勢全盤皆墨。其中，日圓兌美元重貶1.99%、為最弱亞幣，人民幣貶0.76%，走勢疲軟。相較於台灣主要貿易對手國韓元昨日貶值0.57%，新台幣與星元昨天兌美元分別貶值0.44%和0.4%，已相對抗跌。

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