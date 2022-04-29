人民幣中間價貶30個基點 寫一年新低

人民幣兌美元中間價寫一年新低，在離岸價創一年半新低。（歐新社）

人民幣一度急跌600點，使恐慌之後迎來兩連漲的A股再度跳水，中國昨（28）日股匯震盪，尾盤強拉下上證指數 收升0.58%、深成指收跌0.23%。

而人民幣兌美元中間價寫一年新低，在離岸價創一年半新低。

市場有觀點認為人民幣匯率 貶壓引發陸股衝高回落，不過有分析指出兩者並不存在因果關係，而是近期美聯準會升息、疫情 導致經濟停擺等內外部因素共同作用的結果。

28日人民幣兌美元在岸價午盤收市報6.6115元，較前一日午盤收市跌546個基點，盤中一度跌穿6.61元，最低見6.6132元，為2020年11月以來首次，創近一年半新低；人民幣對美元離岸價曾跌穿6.65元，最低見6.6566元。

中國官方28日開出的人民幣對美元中間價報6.5628元，較上日報6.5598元，跌個30基點，續創逾一年來的新低。

在人民幣匯市走低的同時，中國中國股市也引起波動。上證指數反覆上升，最多升33點或1.12%，高見2991點，最多跌21基點或0.73%，低見2,936點，全日收市報2975點，升17基點或0.58%。

深成指最多升90點或0.85%，高見10,743點後，投資者獲利回吐，大市轉跌，低見10,498點，跌154點或1.45%，全日收市報1萬0628點，跌23點或0.23%；滬深300指數報3921點，升25基點或0.66%；創業板指數報2227點，跌41個基點或1.83%。

也因為股市與匯市雙雙走低，近期市場有觀點認為人民幣匯率貶值是導致近期股市下跌的原因之一。中國證券報報導，中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，人民幣匯率和股價均是資產價格。同一種因素同時作用於股市和匯市，就有可能導致這兩個市場出現同漲同跌的現象。

管濤認為，當前股匯市同步調整主要受到美聯準會政策收緊與中國國內疫情多點散發等內外部因素影響。但目前為止，並未看到這兩個市場出現信心危機，更沒有看到這兩個市場之間信心危機的傳染。

中金公司分析師李昭指出，近期人民幣匯率貶值更多是對增長周期與流動性周期的被動反應，而對股債市場的主動影響相對較小。

另一方面，近日外資出逃中國資本市場的訊息頻傳。但有市場人士指出，外資並未掌握中國股市資產定價權。

截至今年3月末，外資持有A股占流通市值比率約4.5%。A股的持有主體、交易主體以及價格決定主體仍為境內投資者。